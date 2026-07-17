Festival de Cinema de Vitória começa neste sábado (18) com homenagem a Rodrigo Aragão

A contagem regressiva terminou para os fãs da sétima arte. O 33º Festival de Cinema de Vitória (FCV) começa neste sábado (18) e abre oficialmente oito dias de programação gratuita dedicados ao audiovisual brasileiro no Sesc Glória, no centro da capital capixaba.





A noite de abertura será marcada por uma homenagem ao cineasta capixaba Rodrigo Aragão, um dos principais nomes do cinema de horror brasileiro e referência internacional em efeitos especiais práticos. Com mais de 30 anos de trajetória, o diretor recebe o reconhecimento do festival em uma cerimônia no Teatro Glória, a partir das 19h.





Antes disso, às 17h, Aragão participa de uma coletiva de imprensa e do lançamento do Caderno do Homenageado, na Sala da Palavra, também no Sesc Glória.





Após a homenagem, o público poderá conferir as primeiras sessões competitivas da edição de 2026. A programação inclui a abertura da 15ª Mostra Foco Capixaba, vitrine dedicada à produção audiovisual do Espírito Santo, com a exibição dos filmes Cinema, Poema e Gangrena, de Gustavo Guilherme da Conceição; Superfície, de Carolina Campista; Liberdade de Morar, de Penha Souza; e Salve, Rainha!, de Estevão Ribeiro e Fabio Carvalho.





Encerrando a noite, será exibido o documentário carioca A Fabulosa Máquina do Tempo, dirigido por Eliza Capai, primeiro longa da 16ª Mostra Competitiva Nacional de Longas.





Ao longo desta edição, o festival exibirá 23 produções capixabas e prestará homenagens à atriz Camila Morgado e ao próprio Rodrigo Aragão, reforçando o protagonismo do Espírito Santo no cenário audiovisual brasileiro.