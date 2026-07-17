Festival de Cinema de Vitória começa neste sábado (18) com homenagem a Rodrigo Aragão

A contagem regressiva terminou para os fãs da sétima arte. O 33º Festival de Cinema de Vitória (FCV) começa neste sábado (18) e abre oficialmente oito dias de programação gratuita dedicados ao audiovisual brasileiro no Sesc Glória, no centro da capital capixaba.
A noite de abertura será marcada por uma homenagem ao cineasta capixaba Rodrigo Aragão, um dos principais nomes do cinema de horror brasileiro e referência internacional em efeitos especiais práticos. Com mais de 30 anos de trajetória, o diretor recebe o reconhecimento do festival em uma cerimônia no Teatro Glória, a partir das 19h.
Antes disso, às 17h, Aragão participa de uma coletiva de imprensa e do lançamento do Caderno do Homenageado, na Sala da Palavra, também no Sesc Glória.
Após a homenagem, o público poderá conferir as primeiras sessões competitivas da edição de 2026. A programação inclui a abertura da 15ª Mostra Foco Capixaba, vitrine dedicada à produção audiovisual do Espírito Santo, com a exibição dos filmes Cinema, Poema e Gangrena, de Gustavo Guilherme da Conceição; Superfície, de Carolina Campista; Liberdade de Morar, de Penha Souza; e Salve, Rainha!, de Estevão Ribeiro e Fabio Carvalho.
Encerrando a noite, será exibido o documentário carioca A Fabulosa Máquina do Tempo, dirigido por Eliza Capai, primeiro longa da 16ª Mostra Competitiva Nacional de Longas.
Ao longo desta edição, o festival exibirá 23 produções capixabas e prestará homenagens à atriz Camila Morgado e ao próprio Rodrigo Aragão, reforçando o protagonismo do Espírito Santo no cenário audiovisual brasileiro.
Silvero Pereira, Kelner Macêdo e Daniela Carla estão entre os apresentadores
Além dos filmes e homenagens, o festival também aposta em um elenco diverso de mestres de cerimônia para conduzir as sessões ao longo dos oito dias de programação.
Entre os nomes confirmados estão os atores Silvero Pereira, Fabrício Boliveira, Kelner Macêdo, Alexandre Barillari, Cleverson Guerrera e Alex Bonini; as atrizes Barbara Colen, Carla Cristina Cardoso e Suzy Lopes; as jornalistas Simone Zucolotto, Daniela Carla e Renata Rasseli; as cantoras Tamy Duarte e Sanny Lys; o cantor André Prando e a influenciadora Bryce Caniçali.
Eles vão se revezar entre as apresentações das sessões realizadas nas salas Marien Calixte, Cariê Lindenberg e no Teatro Glória, todos os espaços localizados no Sesc Glória.
Todos os ingressos para o Festival de Cinema de Vitória são gratuitos e devem ser retirados na bilheteria do Sesc Glória uma hora antes do início de cada sessão, respeitando a capacidade dos espaços.
O 33º Festival de Cinema de Vitória acontece entre os dias 18 e 25 de julho, com realização da Galpão Produções e do Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA).