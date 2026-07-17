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Creator Economy

Economia de criadores de conteúdo e influência no mercado é foco de evento no ES

Entre os 20 palestrantes estará a influenciadora fitness Manuela Cit, que conta com mais de 1,5 milhão de seguidores; Rede Gazeta será parceira do evento

Publicado em 17 de Julho de 2026 às 15:41

Públicado em 

17 jul 2026 às 15:41
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Programação do Creator Summit ES conta com a influenciadora e empresária Manuela Cit
Programação do Creator Summit ES conta com a influenciadora e empresária Manuela Cit Divulgação/Turbo Partners

No dia 3 de agosto, uma segunda-feira, Vitória será palco da primeira edição do Creator Summit, evento idealizado e produzido pela Turbo Partners, empresa especializada em growth marketing e aceleração de negócios digitais. Lá,  creators, empresários, profissionais de marketing e marcas serão protagonistas de um debate sobre os principais movimentos da Creator Economy, a economia dos criadores de conteúdo, e o impacto desses personagens na construção de negócios.

Com uma programação de mais de oito horas de conteúdo, o evento contará com mais de 20 palestrantes, mais de 50 marcas parceiras e um público estimado em 350 participantes, consolidando-se como um dos principais encontros do segmento no Espírito Santo. Entre os destaques da programação está Manuela Cit, creator e empresária com mais de 1,5 milhão de seguidores no Instagram, e Mônica Debbané, Chief Creative Officer da MP, um dos principais nomes da publicidade capixaba.

Para Victor Peixoto, CEO da Turbo Partners, o evento nasceu da necessidade de unificar o ecossistema de creators no Estado, educando o empresariado e dando visibilidade a criadores capixabas que já geram valor em outras marcas de todo Brasil.

Victor Peixoto, CEO da Turbo Partners
Victor Peixoto, CEO da Turbo Partners Divulgação/Turbo Partners

“O Estado já tem marcas consolidadas, com uma base de criadores muito forte. Entretanto, identificamos que já existe um ecossistema, mas fragmentado, com as marcas de um lado e os criadores de outro, cada um construindo sozinho. Falta conexão de forma intencional e, neste Creator Summit, queremos ensinar sobre as melhores práticas para que as marcas possam construir um novo canal e também dar visibilidade a criadores que já geram valor Brasil afora, para que gerem ainda mais negócios dentro do ES”, afirma.

Assim, para além da produção de conteúdo para redes sociais, o Creator Summit propõe uma discussão sobre como a Creator Economy vem transformando a comunicação e as estratégias de crescimento das empresas. A programação inclui palestras, painéis e momentos de networking com profissionais que atuam diretamente na construção de marcas mais fortes. 

A Creator Economy não é mais apenas contratar um influenciador para um post de uma forma pontual. Hoje, o criador de conteúdo virou um canal para aquisição, awareness e construção de confiança. Em um cenário no qual a inteligência artificial produz conteúdo genérico de forma infinita e barata, a conexão humana e autêntica passou a ser o ativo mais escasso e mais valioso que uma marca pode ter.

Victor Peixoto CEO da Turbo Partners

E os participantes do Creator Summit ainda podem esperar por ativações de marcas parceiras, experiências e espaço de networking. A expectativa, inclusive, é de que o evento se torne anual e fortaleça o Espírito Santo como um polo de discussões sobre marketing e inovação.

Ciro Trigo/Divulgação

Creator Summit ES

Evento promovido pela Turbo Partners sobre Creator Economy

3 de agosto de 2026 

9h às 17h 

Brizz - Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória

Ingressos disponíveis para compra aqui.

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Formada pela PUC Campinas, entrou em A Gazeta em 1997 como repórter na editoria de Cidades, onde recebeu dois prêmios. Foi editora-adjunta de Brasil & Mundo; e editora, por 12 anos, da Revista.ag, suplemento dominical do jornal A Gazeta. Possui também MBA em Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo (ESPM). Antes de mudar para o Espírito Santo, atuou no jornal Correio Popular de Campinas (SP).

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