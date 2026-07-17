Economia de criadores de conteúdo e influência no mercado é foco de evento no ES

“O Estado já tem marcas consolidadas, com uma base de criadores muito forte. Entretanto, identificamos que já existe um ecossistema, mas fragmentado, com as marcas de um lado e os criadores de outro, cada um construindo sozinho. Falta conexão de forma intencional e, neste Creator Summit, queremos ensinar sobre as melhores práticas para que as marcas possam construir um novo canal e também dar visibilidade a criadores que já geram valor Brasil afora, para que gerem ainda mais negócios dentro do ES”, afirma.