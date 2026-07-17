Clube Álvares Cabral é suspenso de atividades esportivas por seis meses por caso de injúria racial

A decisão foi publicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do Basquete após denúncia envolvendo manifestações racistas vindas da arquibancada durante uma partida do CBI Sub-17 Masculino, disputado em maio. Na ocasião, torcedores ligados ao Álvares Cabral teriam dirigido ofensas raciais a um atleta adversário.





Após o episódio, o clube divulgou uma nota oficial repudiando qualquer manifestação preconceituosa e classificando o racismo como "uma falta grave", reforçando que atitudes dessa natureza não representam a instituição.





Segundo o presidente do clube, Fernando Bissoli, a direção identificou que uma das pessoas envolvidas era mãe de um atleta das categorias de base e determinou que ela ficasse proibida de frequentar atividades do Álvares Cabral por dois anos. A outra pessoa apontada, de acordo com ele, não é sócia nem possui qualquer vínculo com a instituição.





"O Álvares tem 124 anos e nunca viveu uma situação como essa. Nós somos totalmente contra qualquer tipo de racismo, tanto que publicamos uma nota imediatamente após o ocorrido e tomamos providências internas. Agora buscamos apenas que o recurso seja julgado o quanto antes para que os atletas não sejam prejudicados", disse Bissoli.



