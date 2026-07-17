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Punição

Clube Álvares Cabral é suspenso de atividades esportivas por seis meses por caso de injúria racial

Tradicional clube capixaba foi punido pelo STJD do Basquete por episódio ocorrido durante o CBI Sub-17 Masculino, em maio deste ano

Publicado em 17 de Julho de 2026 às 16:31

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

17 jul 2026 às 16:31
CBI SUB17 5X5 - ASSEMBLEIA (PA) X ALVARES CABRAL (ES) - QD02
Reprodução/TV FECABA


O Clube Álvares Cabral foi suspenso por 180 dias de todas as competições organizadas pela Confederação Brasileira de Basketball (CBB) e ainda recebeu multa de R$ 5 mil em decorrência de um caso de injúria racial registrado durante o Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) Sub-17 Masculino, em maio deste ano.


A punição impede o tradicional clube de Vitória de disputar competições em diversas esferas ligadas ao sistema do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), desde estaduais até nacionais, enquanto aguarda o julgamento do recurso apresentado pela defesa. O Álvares Cabral pede a suspensão imediata dos efeitos da decisão e a prioridade na análise do recurso para evitar prejuízos esportivos ainda na temporada de 2026.

Entenda o caso


A decisão foi publicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do Basquete após denúncia envolvendo manifestações racistas vindas da arquibancada durante uma partida do CBI Sub-17 Masculino, disputado em maio. Na ocasião, torcedores ligados ao Álvares Cabral teriam dirigido ofensas raciais a um atleta adversário.


Após o episódio, o clube divulgou uma nota oficial repudiando qualquer manifestação preconceituosa e classificando o racismo como "uma falta grave", reforçando que atitudes dessa natureza não representam a instituição.


Segundo o presidente do clube, Fernando Bissoli, a direção identificou que uma das pessoas envolvidas era mãe de um atleta das categorias de base e determinou que ela ficasse proibida de frequentar atividades do Álvares Cabral por dois anos. A outra pessoa apontada, de acordo com ele, não é sócia nem possui qualquer vínculo com a instituição.


"O Álvares tem 124 anos e nunca viveu uma situação como essa. Nós somos totalmente contra qualquer tipo de racismo, tanto que publicamos uma nota imediatamente após o ocorrido e tomamos providências internas. Agora buscamos apenas que o recurso seja julgado o quanto antes para que os atletas não sejam prejudicados", disse Bissoli.


Nota oficial do Clube Álvares Cabral sobre o caso de injúria racial
Reprodução/Redes Sociais


Clube pede efeito suspensivo


O Álvares Cabral protocolou um pedido de reconsideração junto ao STJD solicitando efeito suspensivo para a punição até o julgamento definitivo do recurso voluntário. No documento, a defesa argumenta que a suspensão impede a inscrição do clube em competições nacionais previstas para agosto, causando prejuízo a atletas de modalidades como basquete, vôlei, futsal, natação e remo. Também pede prioridade na análise do recurso diante da proximidade dos prazos de inscrição.


O dirigente também contesta a condução do processo disciplinar. Segundo ele, a defesa entende que a condenação ocorreu sem a apresentação de provas materiais que comprovassem as ofensas. Além disso, afirmou que o clube pretende levar o caso também ao Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) caso a decisão seja mantida.


"Não tem filmagem, não tem prova. Simplesmente colocaram na súmula e aquilo passou a ser tratado como verdade absoluta. Entendemos que houve cerceamento do direito de defesa e estamos recorrendo porque acreditamos que a decisão foi injusta", concluiu Bissoli.

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