Ala Feminina: evento no ES debate como impulsionar a liderança das mulheres

O avanço das mulheres no mercado de trabalho é ainda um desafio no Brasil, onde apenas 39% dos cargos gerenciais são ocupados pelo sexo feminino, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Quando alcançam um cargo mais alto no ambiente profissional, as desigualdades ainda permancem, já que elas chegam a ganhar de 27% a 32% menos que os homens que ocupam as mesmas funções.
Mudar essa realidade exige debater o papel da mulher no ambiente profissional e criar ferramentas práticas de evolução na carreira. A busca por soluções será discutida no evento Ala Feminina, realizado pelo Centro da Indústria do Espírito Santo (Cindes), na segunda-feira (20).
O projeto oferece painéis, rodadas de negócios e capacitações voltados a empresárias, executivas e lideranças do Espírito Santo. O credenciamento começa às 12h no Sesi Cultura, em Vitória, e a programação segue até as 19h30.
A aposta da organização é que o encontro não se resuma ao coquetel, já que a expectativa é que as rodadas de negócios do dia se transformem em parcerias reais entre as participantes, e que a primeira edição vire o ponto de partida de uma agenda permanente de liderança feminina no Estado.
Desejamos promover uma interseção, uma conexão entre o comércio, os serviços, a indústria e o agronegócio. Queremos formar um verdadeiro clube de negócios, para conectar quem deseja comprar e vender. No fim do dia, queremos ver o dinheiro circulando, nota fiscal sendo gerada e gente desenvolvendo seus negócios
Flávia Santos Gerente do Cindes
Para que essa movimentação saia do papel, a gerente do Cindes, Flávia Santos, explica que a entidade vai utilizar a plataforma tecnológica Conexão Cindes, uma ferramenta criada justamente para dar visibilidade a empreendedoras que, de outra forma, teriam dificuldade para acessar e fechar contratos com grandes empresas do Espírito Santo.
Painel de abertura reúne Sebrae, OAB-ES e Black Girls Ateliê
A abertura oficial está marcada para as 13h. O primeiro painel, "Mulheres que Movem", se inicia às 13h30 com Aline Zanoni, do Sebrae; Jaqueline Serafim, da Black Girls Ateliê; e Érica Neves, presidente da OAB-ES. A mediação é de Pabline Kao-yen.
A partir das 14h30, a programação se divide em quatro espaços simultâneos:
Espaço Negócios - rodadas de negócios às 14h30 e às 16h30, com mediação de Mariah Sather;
Espaço Conectar - workshop sobre carreira e conexões (14h30), talk sobre lideranças em contextos diversos (15h30) e palestra sobre transformação pela oportunidade (16h30);
Espaço Desenvolver - talk sobre presença e influência (14h30), oficina de finanças em parceria com o Sicoob (15h30) e talk sobre inteligência artificial aplicada a negócios (16h30);
Espaço Impactar - talks sobre posicionamento digital (14h30), marca pessoal (15h20) e marketing de negócios (16h20).
Palestra magna encerra a programação
O evento tem como ponto alto a palestra magna da desembargadora Janete Vargas Simões, às 18h30. Primeira mulher a presidir o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ela fala sobre "Mulheres que Decidem: o Exercício da Liderança com Coragem e Responsabilidade".
De acordo com a gerente do Cindes, a trajetória de Janete dialoga com os desafios que o projeto busca enfrentar. "Sua presença é um marco na história do Estado, mas também porque a Janete tem um compromisso de transformação social muito grande. Ela se preocupa com toda essa transformação do ecossistema capixaba por meio da oportunidade para mulheres em situação de vulnerabilidade, olhando de fato para a presença feminina nesses espaços onde tomamos as decisões", declara Flávia Santos.
O encerramento será às 19h30, com um coquetel.