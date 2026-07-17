Ala Feminina: evento no ES debate como impulsionar a liderança das mulheres

O avanço das mulheres no mercado de trabalho é ainda um desafio no Brasil, onde apenas 39% dos cargos gerenciais são ocupados pelo sexo feminino, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).





Quando alcançam um cargo mais alto no ambiente profissional, as desigualdades ainda permancem, já que elas chegam a ganhar de 27% a 32% menos que os homens que ocupam as mesmas funções.





Mudar essa realidade exige debater o papel da mulher no ambiente profissional e criar ferramentas práticas de evolução na carreira. A busca por soluções será discutida no evento Ala Feminina, realizado pelo Centro da Indústria do Espírito Santo (Cindes), na segunda-feira (20).





O projeto oferece painéis, rodadas de negócios e capacitações voltados a empresárias, executivas e lideranças do Espírito Santo. O credenciamento começa às 12h no Sesi Cultura, em Vitória, e a programação segue até as 19h30.