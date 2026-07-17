Julho das Pretas leva arte, culinária tradicional e shows gratuitos a Vila Velha

Nesta edição, a Feira Maré Criativa vai reunir 50 expositoras do programa Fortalece Mulher. O público poderá conferir e comprar produtos de moda afro, acessórios, artesanato, cosméticos naturais, fitoterápicos e banhos de ervas, além de opções de culinária tradicional na vila gastronômica do evento.





A proposta da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, que realiza o evento, é impulsionar o afroempreendedorismo feminino e gerar renda para negócios liderados por mulheres negras locais.