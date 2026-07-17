Julho das Pretas leva arte, culinária tradicional e shows gratuitos a Vila Velha

O Parque Histórico da Prainha, em Vila Velha, será palco neste domingo (19) do Festival Julho das Pretas. Com o tema “Afrolindezas”, o evento gratuito começa às 15h e une música, gastronomia e uma feira de artesanato voltada para o protagonismo de mulheres negras.
Nesta edição, a Feira Maré Criativa vai reunir 50 expositoras do programa Fortalece Mulher. O público poderá conferir e comprar produtos de moda afro, acessórios, artesanato, cosméticos naturais, fitoterápicos e banhos de ervas, além de opções de culinária tradicional na vila gastronômica do evento.
A proposta da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, que realiza o evento, é impulsionar o afroempreendedorismo feminino e gerar renda para negócios liderados por mulheres negras locais.
A ação faz parte do projeto Prainha Vive e integra o calendário do Julho das Pretas – movimento criado em 2013 pelo Instituto da Mulher Negra para dar visibilidade ao Dia Internacional da Mulher Negra Afro-Latino-Americana e Caribenha, celebrado em 25 de julho.
Programação musical
A trilha sonora do festival começa logo na abertura, às 15h, com o DJ Vinny. Na sequência, o palco recebe duas grandes atrações locais. Samba Crioulo, o grupo capixaba conhecido por misturar o samba e o pagode, com influências de MPB, reggae e rock nacional, se apresenta às 16h.
Às 19h, Andréa Nery, cantora consagrada como "embaixadora o Samba de Vila Velha", encerra o domingo com um repertório que transita entre o samba e a música baiana.
Festival Julho das Pretas
O evento celebra o protagonismo feminino negro por meio da moda afro, artesanato, gastronomia tradicional e atrações musicais.
19/07/2026
A partir das 15h
Parque Histórico da Prainha - Vila Velha
Entrada gratuita