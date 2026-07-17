Lei prevê leitos separados para mães após perda gestacional no ES

Enquanto o marido acompanhava a tentativa de salvar o filho recém-nascido, Poliane Nunes de Oliveira permaneceu sozinha em uma sala cercada por mães que estavam com seus bebês nos braços. "Eu olhava para o lado e via aquelas mães com seus bebês. Escutava o choro deles e imaginava como seria o do meu filho. Parecia um pesadelo", relembra. A experiência vivida pela moradora de Iúna, no início de junho deste ano, inspirou o nome da Lei Ravi, sancionada na última terça-feira (14) no Espírito Santo.





A Lei nº 12.922 estabelece diretrizes para que hospitais públicos e privados do Estado disponibilizem, sempre que possível, leitos ou alas separadas para mulheres que sofreram perdas gestacionais, fetais ou neonatais. A medida busca garantir um atendimento mais humanizado, evitando que essas pacientes permaneçam internadas no mesmo ambiente de mães que acabaram de dar à luz.





O nome da legislação homenageia Ravi, filho de Yann Alves Dias e Poliane. O casal soube, durante entrevista concedida à reportagem, que o bebê daria nome à lei.