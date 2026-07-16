Força-tarefa viabiliza doação de coração do ES para São Paulo

A esperança e a emoção marcaram a tarde de quinta-feira (16) no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), antigo São Lucas, em Vitória. Uma força-tarefa foi montada para que a doação de um coração a um paciente em São Paulo fosse feita de forma veloz.





Entre a saída da equipe de captação com o órgão do hospital até o Aeroporto de Vitória, onde um avião aguardava a chegada do coração, foram 12 minutos.





A velocidade para salvar uma vida no estado paulista foi possível devido a uma equipe de veículos batedores da Guarda Municipal. Com motos e uma viatura, os agentes abriram o caminho pelas avenidas Vitória, Reta da Penha e Adalberto Simão Nader.