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Doar salva vidas

Força-tarefa viabiliza doação de coração do ES para São Paulo

Além do coração, também foram doados o fígado, os rins e as córneas de uma única pessoa

Publicado em 16 de Julho de 2026 às 20:38

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

16 jul 2026 às 20:38

A esperança e a emoção marcaram a tarde de quinta-feira (16) no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), antigo São Lucas, em Vitória. Uma força-tarefa foi montada para que a doação de um coração a um paciente em São Paulo fosse feita de forma veloz.


Entre a saída da equipe de captação com o órgão do hospital até o Aeroporto de Vitória, onde um avião aguardava a chegada do coração, foram 12 minutos. 


A velocidade para salvar uma vida no estado paulista foi possível devido a uma equipe de veículos batedores da Guarda Municipal. Com motos e uma viatura, os agentes abriram o caminho pelas avenidas Vitória, Reta da Penha e Adalberto Simão Nader. 

Equipe da Guarda Municipal com o cirurgião cardiologista Ronaldo Honorato após captação de um coração no antigo Hospital São Lucas, em Vitória
Equipe da Guarda Municipal com o cirurgião cardiologista Ronaldo Honorato após captação de um coração no antigo Hospital São Lucas, em Vitória Tarciane Vasconcelos

A corrida contra o tempo é necessária para evitar que o órgão fique por um período longo sem circulação sanguínea e oxigênio. 


O processo para captar o músculo durou 40 minutos e foi feito pela equipe do Instituto do Coração, localizado no estado paulista. Eles foram chefiados pelo cirurgião cardiovascular Ronaldo Honorato Barros dos Santos.

Eu faço um pedido à sociedade, de forma geral, que pensem na doação de órgãos. Doe seus órgãos

Ronaldo Honorato Barros dos Santos. Cirurgião Cardiovascular do Núcleo de Transplantes do InCor

Nobreza em meio a dor

A doação só foi realizada pela nobreza do “sim” da família do doador falecido por morte encefálica. Em meio à dor, possibilitaram a renovação da saúde de pessoas que sequer conheciam.


A decisão salvou não só uma vida no estado mais populoso do Brasil. No Espírito Santo, outras pessoas viram a sua vez chegar em uma das filas de espera mais angustiantes que existem. 


O fígado, os rins e as córneas também tiveram um novo destino, dando uma nova oportunidade a diferentes pacientes em terras capixabas. 


Queria deixar um recado, agradecer à família pelo magnânimo gesto, pela bondade nesse gesto da doação. A família entendeu, conseguiu enxergar ao próximo, olhar a bondade e doou então todos os órgãos para transplante. Agradeço também a todo o hospital que viabilizou a captação para que nós pudéssemos captar o coração”, finalizou o médico. 

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