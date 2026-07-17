Dois anos após o crime, casal é condenado por morte de jovem em Aracruz

Quase dois anos após a morte de Gustavo Silva Dantas, de 27 anos, em Aracruz, na Região Norte do Espírito Santo, Bruno Eduardo da Silva Moreira e Sacha Rocha dos Passos foram condenados nesta quinta-feira (16) pelo crime de homicídio qualificado, praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.
Bruno, que também foi condenado por furto, recebeu pena de 11 anos e 5 meses de prisão, enquanto Sacha Rocha dos Passos foi condenada a 7 anos. O MPES atuou na ação penal e sustentou a responsabilização dos acusados com base nas provas produzidas durante a investigação e a instrução processual, o que resultou na condenação dos réus pelo Conselho de Sentença.
A reportagem tenta localizar a defesa de Bruno Eduardo da Silva Moreira e de Sacha Rocha dos Passos. O espaço segue aberto para manifestação e será atualizado caso os advogados se posicionem.
O caso
Gustavo foi assassinado na madrugada de 21 de julho de 2024. De acordo com a Polícia Militar, a vítima saía de uma festa no bairro Bela Vista e parou o veículo em uma rua lateral para urinar, quando um carro se aproximou e um homem efetuou vários disparos.
Segundo familiares, o jovem estava com o irmão e a cunhada no momento do crime, e havia parado atrás de um caminhão antes de ser alvo dos tiros.
Sacha, condenada a sete anos de prisão, era ex-namorada do jovem e, segundo a polícia, era quem dirigia o veículo do qual Bruno desceu, armado, e atirou contra Gustavo. Os dois fugiram do local, mas foram capturados nove dias depois.
"A vítima era ex-namorado da mulher presa, e o término foi conturbado, com relatos de agressão no inquérito. Após o término, a vítima seguiu sua vida e a mulher começou a namorar o indivíduo preso junto com ela. Durante uma festa, o casal encarou a vítima, que ignorou os olhares. No final da festa, quando a vítima estava indo embora, o casal se aproximou de carro e o homem efetuou disparos”, disse o delegado André Jaretta, titular da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, na época em que o casal foi preso.