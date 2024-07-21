Jovem de 27 anos é assassinado a tiros em via pública em Aracruz

Gustavo Dantas foi morto a tiros em via pública Crédito: Redes Sociais

Um jovem de 27 anos, identificado como Gustavo Dantas, foi morto a tiros em Aracruz , Norte do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (21). De acordo com a Polícia Militar, a vítima saía de uma festa no bairro Bela Vista e parou o veículo em uma rua lateral para urinar, quando um carro se aproximou e um indivíduo efetuou diversos disparos.

A PMES informou que Gustavo já estava sem vida quando a equipe chegou ao local. Segundo familiares, o jovem estava com o irmão e a cunhada no momento do crime e tinha parado para atrás de um caminhão antes de alvo dos tiros.

Procurada, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz e, até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados.