Criança morre e mulher é resgatada de helicóptero após acidente em João Neiva

Acidente foi registrado na manhã deste domingo (21), no km 12 da rodovia Crédito: Leitor A Gazeta

Uma criança de cinco anos morreu e dois adultos ficaram feridos em um acidente entre um carro e um caminhão na BR 259, em João Neiva, na manhã deste domingo (21). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), informações iniciais apontam que se trata de uma colisão com saída de pista. O trecho onde o acidente aconteceu, no km 12 da rodovia, próximo ao distrito de Cavalinhos, ficou totalmente interditado por conta do acidente, mas foi liberado às 13h.

De acordo com a PRF, uma equipe do Samu foi ao local, e o apoio aeromédico, acionado. A condutora do carro, em que a criança também estava, foi socorrida de helicóptero em estado gravíssimo. O motorista do caminhão teve ferimentos leves e foi socorrido pelo Samu.

Acidente provoca morte na BR 259 em João Neiva Crédito: Divulgação/PRF

Informações apuradas pelo repórter da TV Gazeta Noroeste Enzo Teixeira apontam que, após a colisão, os dois veículos, que estavam em sentidos contrários, capotaram e caíram em um barranco. O carro, com a mulher e a criança, trafegava em direção a João Neiva, enquanto o caminhão seguia sentido Colatina.

A Polícia Rodoviária Federal informou que os dois condutores dos veículos foram submetidos ao teste do bafômetro, que não apontou o uso de bebida alcoólica. De acordo com a corporação, a criança teria morrido por causa do capotamento. A motorista do carro, em estado gravíssimo, foi levada para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.

O corpo da criança foi levado para o Serviço Médico Legal de Linhares. A Polícia Civil também foi procurada e, assim que houver retorno, o texto será atualizado.