Ajudante de pedreiro é morto a tiros em Cariacica no sábado (20)

Rua Fabíola Neves, em Flexal II, Cariacica, onde homicídio ocorreu Crédito: Caique Verli

O ajudante de pedreiro Adriano Cardoso, de 33 anos, foi morto na tarde de sábado (20) no bairro Flexal II, em Cariacica. O crime aconteceu na Rua Fabíola Neves. Segundo informações da polícia, foram tantos disparos que ele ficou com o rosto desfigurado. Adriano foi morto por volta das 16 horas, perto de casa.

Testemunhas relataram ao repórter Caique Verli, da TV Gazeta e também a Polícia Militar, que Adriano estava a caminho de uma distribuidora de bebidas do bairro quando foi surpreendido pelos criminosos, que chegaram de carro no bairro. Os atiradores queriam obrigar o homem a entrar no veículo. Adriano se recusou e entrou em luta corporal com os criminosos; que atiraram nele.

À reportagem de A Gazeta, o irmão relatou que Adriano usava drogas, mas não vendia. Disse ainda que, apesar disso, era um homem trabalhador, que não devia nada a ninguém.

A Polícia Militar disse ter sido acionada para uma ocorrência de homicídio por arma de fogo no bairro Flexal II, em Cariacica. Ao encontrar o corpo do homem de 33 anos acionaram a perícia.