Royalties do petróleo para ES, RJ e SP: 5 pontos do voto de Cármen Lúcia

Em um voto extenso, que levou mais de 90 minutos para ser apresentado, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou a favor da manutenção dos royalties para Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, Estados produtores de petróleo e gás natural.





A relatora apresentou seu voto nesta quinta-feira (7) na retomada do julgamento de ações que questionam uma lei de 2012 que mudou a distribuição dos royalties do petróleo e participações especiais. Mas a apreciação do caso entre os ministros foi suspensa após pedido de vista do ministro Flávio Dino.





No dia anterior, o julgamento contou com a manifestação dos autores das ações, representando Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e a União, além das demais partes interessadas.





No seu voto, a ministra afirma que a legislação de 2012 (Lei 12.734) desequilibra o pacto federativo ao ignorar critérios constitucionais estabelecidos em 1988.





Para a ministra, o legislador não poderia fazer a alteração da partilha dos royalties visto que o regime foi definido na Constituição de 1988, não podendo o legislador alterar questões já consolidadas.





A Carta Magna estabelece no artigo 20, parágrafo 1°, uma regra que assegura aos Estados produtores a participação nos resultados ou participação financeira das atividades de petróleo e gás. Assim, determina uma natureza compensatória.





A ministra votou pela procedência das ações (ADIs 4916, 4917, 4918 e 4920) para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos que alteraram a distribuição dos royalties. Apenas a ADI 5038 não foi considerada procedente pela relatora.





Confira abaixo os cinco pontos principais que sustentam a decisão da ministra pela inconstitucionalidade da nova regra de partilha e, portanto, defendem a manutenção da distribuição dos recursos oriundos da exploração de petróleo e gás natural para os Estados produtores.