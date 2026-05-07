Orquestra Camerata Sesi apresenta Quarta Sinfonia de Mahler em Vitória

A Orquestra Camerata Sesi apresenta a Sinfonia nº 4 do compositor austríaco Gustav Mahler, em Vitória, nesta sexta-feira (8), às 19h30, no Teatro Sesi, em Jardim da Penha. O concerto propõe uma experiência mais intimista da obra, sob a regência do maestro Isaac Gonçalves.

A apresentação contará ainda com a participação especial da soprano alemã Clara Heupgen, responsável pelo quarto e último movimento da sinfonia. Natural de Munique, a cantora tem participado de recitais de música de câmara em cidades como Viena e Nova Iorque.





Clara também já interpretou canções de Mahler com a Orquestra Sinfônica do Recife e participou da montagem de “A Paixão Segundo São Mateus”, de Johann Sebastian Bach, apresentada pelo Bach Collegium München na Herkulessaal, em Munique.





Considerada uma das obras mais líricas e delicadas de Mahler, a Quarta Sinfonia transita entre temas como inocência, espiritualidade e a visão da vida após a morte. A apresentação seguirá a adaptação de Klaus Simon, que reduz a formação orquestral tradicional e destaca nuances, texturas e detalhes da composição original.



