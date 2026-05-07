  • Os Barões da Pisadinha, Léo Santana e Felipe Araújo comandam festa em Aracruz
Expo Aracruz

Os Barões da Pisadinha, Léo Santana e Felipe Araújo comandam festa em Aracruz

Evento acontece entre os dias 13 e 16 de agosto, no Parque de Exposições
Julia Galter

Publicado em 07 de Maio de 2026 às 08:00

Atrações nacionais da Expo Aracruz 2026
Atrações nacionais da Expo Aracruz 2026 Divulgação @leosantana / @felipearaujocantor

Os Barões da Pisadinha, Léo Santana e Felipe Araújo comandam a festa na 27º edição da Expo Aracruz. O evento acontece entre os dias 13 e 16 de agosto, no Parque de Exposições Rubens Pimentel.


As atrações foram confirmadas e publicadas no Diário Oficial. Os Barões da Pisadinha chegam com todos os sucessos que marcam a carreira, como "Tá Rocheda", "Esquema Preferido" e "Recairei" na sexta-feira (14), a partir das 23h.


No sábado, é a vez de Felipe Araújo subir ao palco com hits como "Atrasadinha" e "Espaçosa Demais", e animar os amantes de sertanejo. Para finalizar, o gigante Léo Santana, se apresenta no dia 16 de agosto. No repertório sucessos como "Posturado e calmo", "Zona de Perigo" e "Contatinho". 


A programação completa será divulgada posteriormente pelos canais oficiais da Prefeitura de Aracruz.

Expo Aracruz 2026

Dias: de 13 e 16 de agosto
Atrações: Os Barões da Pisadinha, Felipe Araújo e Léo Santana
Local: Parque de Exposições Rubens Pimentel, Aracruz
Entrada gratuita

léo santana Aracruz felipe araujo
