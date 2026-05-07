Os Barões da Pisadinha, Léo Santana e Felipe Araújo comandam festa em Aracruz

Os Barões da Pisadinha, Léo Santana e Felipe Araújo comandam a festa na 27º edição da Expo Aracruz. O evento acontece entre os dias 13 e 16 de agosto, no Parque de Exposições Rubens Pimentel.
As atrações foram confirmadas e publicadas no Diário Oficial. Os Barões da Pisadinha chegam com todos os sucessos que marcam a carreira, como "Tá Rocheda", "Esquema Preferido" e "Recairei" na sexta-feira (14), a partir das 23h.
No sábado, é a vez de Felipe Araújo subir ao palco com hits como "Atrasadinha" e "Espaçosa Demais", e animar os amantes de sertanejo. Para finalizar, o gigante Léo Santana, se apresenta no dia 16 de agosto. No repertório sucessos como "Posturado e calmo", "Zona de Perigo" e "Contatinho".
A programação completa será divulgada posteriormente pelos canais oficiais da Prefeitura de Aracruz.
Expo Aracruz 2026