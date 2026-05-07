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Fraudes em licitação

PF mira ex-secretário de São Mateus em operação contra desvios de recursos

São cumpridos dois mandados de prisão e sete de busca e apreensão pela Operação Desbaste

Publicado em 07 de Maio de 2026 às 09:59

Publicado em 

07 mai 2026 às 09:59

Um suposto esquema criminoso de fraude em licitações e desvios de recursos públicos em São Mateus é alvo de operação da Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (7). Chamada de Desbaste, a medida cumpre dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Estadual


Foram presos o ex-secretário de Obras da gestão anterior da prefeitura Francyberg Mota Ribeiro e o empresário Adelino Panffo Júnior, dono da Norte Ambiental. A investigação suspeitas de fraudes cometidas durante a administração municipal conduzida por Daniel da Açaí.


Ao cumprir os mandados expedidos pela Justiça Estadual, a PF acabou decretando também a prisão em flagrante de Adelino por posse ilegal de arma de fogo. Ele e Francyberg foram levados para a Delegacia da Polícia Federal no município para oitivas antes de serem encaminhados ao sistema prisional.


Durante a ofensiva, os agentes apreenderam mídias digitais, documentos, veículos e joias. De acordo com a PF, o confisco desses bens tem o objetivo de garantir a recuperação de ativos para o futuro ressarcimento aos cofres públicos.


Prisão em flagrante


A operação tem como finalidade aprofundar a coleta de provas, além de interromper a atividade criminosa e assegurar a responsabilização dos envolvidos, bem como recuperar valores desviados.


Os investigados poderão responder pelos crimes de fraude à licitação, peculato, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, cujas penas somadas podem superar 30 anos de reclusão.

Joias foram apreendidas pela Polícia Federal em operação contra desvios de recursos públicos em São Mateus
Joias foram apreendidas pela Polícia Federal em operação contra desvios de recursos públicos em São Mateus Polícia Federal/Divulgação

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