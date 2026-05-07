PF mira ex-secretário de São Mateus em operação contra desvios de recursos

Um suposto esquema criminoso de fraude em licitações e desvios de recursos públicos em São Mateus é alvo de operação da Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (7). Chamada de Desbaste, a medida cumpre dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Estadual.





Foram presos o ex-secretário de Obras da gestão anterior da prefeitura Francyberg Mota Ribeiro e o empresário Adelino Panffo Júnior, dono da Norte Ambiental. A investigação suspeitas de fraudes cometidas durante a administração municipal conduzida por Daniel da Açaí.





Ao cumprir os mandados expedidos pela Justiça Estadual, a PF acabou decretando também a prisão em flagrante de Adelino por posse ilegal de arma de fogo. Ele e Francyberg foram levados para a Delegacia da Polícia Federal no município para oitivas antes de serem encaminhados ao sistema prisional.





Durante a ofensiva, os agentes apreenderam mídias digitais, documentos, veículos e joias. De acordo com a PF, o confisco desses bens tem o objetivo de garantir a recuperação de ativos para o futuro ressarcimento aos cofres públicos.





Prisão em flagrante





A operação tem como finalidade aprofundar a coleta de provas, além de interromper a atividade criminosa e assegurar a responsabilização dos envolvidos, bem como recuperar valores desviados.





Os investigados poderão responder pelos crimes de fraude à licitação, peculato, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, cujas penas somadas podem superar 30 anos de reclusão.