Grávida de 12 semanas é empurrada de escada pelo companheiro na Serra

Uma jovem de 18 anos, grávida de 12 semanas, foi empurrada da escada pelo companheiro dela, de 20 anos, no bairro Eldorado, na Serra, na última quarta-feira (6). De acordo com a Polícia Militar, a vítima também relatou ter sido agredida pelo homem durante a discussão.
Ainda segundo a PM, a jovem chegou a passar mal durante o atendimento da ocorrência. O suspeito, por sua vez, alegou aos policiais que também teria sofrido agressões por parte da companheira.
Segundo a Polícia Civil, ele foi preso e levado para a Delegacia Regional da Serra, onde foi autuado em flagrante por ameaça, lesão corporal, injúria e dano, todos na forma da Lei Maria da Penha. Após os procedimentos, o homem foi encaminhado ao sistema prisional.