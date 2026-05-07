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Operação Off-Grade Coffee

PF mira tráfico internacional de cocaína em contêiner de café e prende 1 em Vila Velha

Policiais federais cumprem mandados no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo contra esquema de envio de drogas ao exterior

Publicado em 07 de Maio de 2026 às 09:42

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

07 mai 2026 às 09:42
Operação Off-Grade Coffee aconteceu na manhã desta quinta-feira (7) em quatro Estados
Operação Off-Grade Coffee aconteceu na manhã desta quinta-feira (7) em quatro Estados Polícia Federal

Uma pessoa foi presa em Vila Velha, no Espírito Santo, nesta quinta-feira (7), durante uma operação contra o tráfico internacional de drogas através da exportação de café no Porto do Rio de Janeiro


De acordo com a Polícia Federal, as investigações da Operação Off-Grade Coffee chegaram a um esquema de envio de cocaína ao exterior mediante simulação de operações comerciais lícitas de exportação de café, além da utilização de recursos financeiros oriundos de atividades ilícitas, com indícios de lavagem de dinheiro por meio de transferências bancárias.


Policiais federais cumpriram três mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e em São Paulo. Além disso, outros alvos foram submetidos a medidas cautelares diversas, como proibição de contato entre os envolvidos, restrição de deslocamento e monitoramento eletrônico.


Segundo o g1 Rio de Janeiro, uma das prisões ocorreu em Santos, no litoral paulista, e a outra em Vila Velha.


Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas, organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.


A operação é mais um desdobramento da Missão Redentor II, que tem como foco a prisão de lideranças do crime organizado, bem como enfraquecer financeiramente essas organizações mediante bloqueio de rotas logísticas usadas no escoamento de drogas.

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