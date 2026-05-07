'Saiu exatamente como mandei': Ciro Nogueira recebeu emenda do Master em envelope, diz STF

Brasília - O senador Ciro Nogueira (PP-PI) reproduziu na íntegra uma emenda produzida pelo Banco Master e depois apresentada ao Senado que buscava ampliar para R$ 1 milhão a cobertura de investimentos garantidos pelo FGC (Fundo Garantidor de Créditos), afirmou o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça, em decisão que autorizou operação de busca e apreensão contra o parlamentar nesta quinta-feira (7).





O conteúdo teria sido elaborado pela equipe do banco e enviado em um envelope para a casa do senador. "De acordo com a Polícia Federal, o conteúdo da versão entregue é 'reproduzido de forma integral pelo parlamentar' ao Senado", diz o ministro na decisão.





Ainda fazendo referência à investigação da PF, Mendonça cita afirmação do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, logo após a publicação da proposta de emenda: "saiu exatamente como mandei".





Procurada pela reportagem, a defesa de Ciro Nogueira afirmou repudiar ilações de ilicitude, "especialmente em sua atuação parlamentar", e disse que o senador está comprometido a contribuir com a Justiça para esclarecer que não participou de atividades ilícitas.