Vorcaro ofertou helicóptero para Ciro Nogueira e Rueda em evento de Fórmula 1

Publicado em 5 de março de 2026 às 09:39

BRASÍLIA - O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, ofereceu helicóptero para os presidentes do PP, o senador Ciro Nogueira, e do União Brasil, Antônio Rueda, saírem da corrida de Fórmula 1 de Interlagos, em 2024. O banqueiro, preso pela PF sob suspeita de comandar um esquema de fraude e ameaças, fretou o voo um dia antes do evento.

De acordo com a quebra de sigilo telefônico de Vorcaro, obtido pela reportagem, Vorcaro recebeu no dia 2 de novembro um email da Prime You, empresa de compartilhamento de helicópteros e jatos da qual foi sócio, confirmando a solicitação de três voos do Kartódromo Ayrton Senna para o Aeroporto de Congonhas. O deslocamento estava previsto para o fim da tarde do dia 3, após a corrida.

O primeiro voo estava reservado para Rueda e sete convidados, o segundo para o banqueiro e outros sete convidados, e o terceiro somente para Nogueira. O modelo reservado foi um helicóptero EC 155 B1, considerado de uma linha de "transporte VIP", segundo sites especializados.

Vorcaro teve participação na Prime You por meio de um fundo de investimento. Na campanha eleitoral de 2022, um jato da companhia foi utilizado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), no segundo turno das eleições. A aeronave passou por todas as capitais nordestinas e por cidades do interior mineiro entre 20 e 28 de outubro.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, mensagens trocadas por Daniel Vorcaro com sua namorada, a influenciadora Martha Graeff, indicam relação próxima do banqueiro com Ciro. O empresário se refere ao senador como "muito amigo meu". "Quero te apresentar. Um dos meus grandes amigos de vida", diz a mensagem, enviada em maio de 2024.

Em agosto do mesmo ano, Vorcaro escreve a Martha que "Ciro soltou um projeto de lei agora que é uma bomba atômica no mercado financeiro!". "Ajuda os bancos médios e diminui poder dos grandes! Está todo mundo louco", continua ele.

Na ocasião, Ciro havia apresentado uma emenda para aumentar a garantia do FGC (Fundo Garantidor de Créditos) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão. O texto foi apresentado na PEC (proposta de emenda à Constituição) sobre a autonomia do Banco Central.

A emenda ficou conhecida como "emenda Master" por favorecer o banco. Os CDBs do Master ofereciam taxas que chegaram a 140% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) e usavam em sua campanha de marketing a cobertura pelo FGC, para sugerir que estava livre de riscos. A proposta de Nogueira foi engavetada após resistência das principais entidades ligadas ao setor bancário.

Em outra conversa com Martha, Vorcaro fala sobre o casamento de Duda Nogueira, filha de Ciro, e diz que gostaria que a namorada o acompanhasse na festa, ocorrida em agosto de 2024.

Nas mensagens trocadas em julho de 2024, Martha pergunta qual é o sobrenome do Ciro e se ele era pai da Duda, ao que Vorcaro responde que sim. "A Carla conhece a filha [Duda]", continua Martha.

"Ela vai [ao] casamento?", pergunta Vorcaro. "Eu queria que vc fosse comigo. Se vc ficar dá pra ir", segue.

No fim do mesmo mês, Vorcaro diz a Martha que iria conversar com Fabíola, sua ex-mulher. "Que ótimo, amor, eu tava pensando nisso, inclusive de você falar também do casamento da filha do Ciro abertamente, pra evitar uma situação chata de antemão. Não vai ser uma conversa fácil. Boa sorte, amor. Aqui torcendo", diz a namorada.

