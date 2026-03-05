Folha de São Paulo

Vorcaro relatou encontro com Moraes em troca de mensagens com a namorada

Trechos de conversas sobre ministro do STF constam em documentos obtidos pela CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) mista do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)

Publicado em 5 de março de 2026 às 10:24

BRASÍLIA - O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, relatou em uma troca de mensagens com a sua namorada, a influenciadora Martha Graeff, um encontro que teve com o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes em 19 de abril de 2025.

Em mensagem enviada às 17h22, o ex-banqueiro diz que estava "indo encontrar Alexandre [de] Moraes aqui perto de casa". "Como assim amor. Ele está em Campos???? Ou foi pra te ver?", perguntou a namorada.

Por volta das 17h40, Vorcaro respondeu: "Ele tá passando feriado". O ex-banqueiro foi preso pela Polícia Federal na quarta-feira (4) em nova fase da operação policial Compliance Zero.

Os trechos constam em documentos obtidos pela CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) mista do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Ministro Alexandre de Moraes durante julgamento de Bolsonaro no STF Crédito: Rosinei Coutinho/STF

Moraes foi procurado por meio da assessoria do STF por volta das 23h, mas ainda não se pronunciou sobre o assunto.

O ministro do STF André Mendonça liberou em 20 de fevereiro o acesso do colegiado aos arquivos decorrentes de quebra de sigilo de Vorcaro, após veto de Dias Toffoli, ex-relator do inquérito na corte.

Em outro trecho das mensagens entre Vorcaro e Martha, em 29 de abril do mesmo ano, a namorada do dono do Master pergunta "quem era o primeiro cara". "Alexandre Moraes", respondeu.

"Morri. Ele gostou da casa amor!?? Tá muito mais astral", afirmou a blogueira.

"Sin [sic]. Falou que é [sic] bem melhor. E ele adorava apto [apartamento]", disse Daniel Vorcaro. "Falou pra te agradar. Que vergonha eu tava de pijama", completou Martha Graeff.

Há também outras menções a "Alexandre" durante a conversa entre os dois, mas não está clara a identidade da pessoa a que Vorcaro se refere.

O dono do Banco Master também escreveu, em 20 de março, que "Hugo" e "Ciro" haviam chegado, sem detalhar o local, para falar "com Alexandre", em uma possível menção ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e ao presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI).

Leia abaixo o diálogo

- Martha Graeff: "Você está com gente aí? Ou está me ignorando de propósito?"

- Daniel Vorcaro: "Estou sim, acabou chegando Hugo e Ciro aqui pra falarem com Alexandre. Não deve demorar. Mas se vc for dormir eu saio e tr [sic] chamo"

- Martha Graeff: "Não precisa"

- Martha Graeff: "Quando acabar se eu estiver acordada a gente fala"

- Daniel Vorcaro: "Ok"

Há ainda uma troca de mensagens de 3 de abril de 2025 que cita a esposa de Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barci de Moraes. A namorada de Vorcaro diz que "tava lendo o negócio" da mulher do ministro, e o ex-banqueiro pede para que ela não leia "essas coisas".

"Ta bom. Não vou mais ler amor. Eu só fui ver agora pq estou perdida. Sem saber o que está acontecendo", respondeu a namorada.

Vorcaro contratou o escritório de Viviane Barci de Moraes por R$ 3,6 milhões mensais para auxiliar na defesa dos interesses da instituição.

A contratação do Barci de Moraes Sociedade de Advogados teria validade de 36 meses, a partir do início de 2024. Com isso, o acordo renderia, até o início de 2027, R$ 129 milhões ao escritório, caso o Master não tivesse sido liquidado pelo Banco Central. Integram o escritório Viviane Barci de Moraes, que é esposa do ministro, e dois filhos do casal.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta