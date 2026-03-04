Notas de repúdio

O Globo e associação de jornais repudiam ameaça de Vorcaro contra jornalista

Plano contra colunista Lauro JArdim visava, como destacado pelo ministro André Mendonça, "calar a voz da imprensa"

Publicado em 4 de março de 2026 às 12:16

Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master Crédito: Banco Master/Divulgação

O jornal O Globo e a Associação Nacional de Jornais (ANJ) divulgaram notas de repúdio e de solidariedade ao jornalista Lauro Jardim, após a Polícia Federal (PF) descobrir, em mensagens de celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, um plano para simular um assalto e intimidar o colunista. O banqueiro foi preso nesta quarta-feira (4) no âmbito da terceira fase da Operação Compliance Zero, por determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em nota oficial, o jornal O Globo afirmou que as iniciativas criminosas contra seu colunista são inaceitáveis e representam um ataque à liberdade de imprensa. Leia abaixo, na íntegra:

Nota de repúdio de O Globo "O GLOBO repudia veementemente as iniciativas criminosas planejadas contra o colunista Lauro Jardim, um dos mais respeitados jornalistas do país. A ação, como destacado pelo ministro André Mendonça, visava 'calar a voz da imprensa', pilar fundamental da democracia. Os envolvidos nessa trama criminosa devem ser investigados e punidos com o rigor da lei. O GLOBO e seus jornalistas não se intimidarão com ameaças e seguirão acompanhando o caso e trazendo luz às informações de interesse público."

Já a ANJ, em manifestação de solidariedade, classificou os métodos como "próprios de práticas mafiosas", destacando que tais ações são incompatíveis com o Estado de Direito. Leia abaixo, na íntegra:

Nota de solidariedade da ANJ A Associação Nacional de Jornais (ANJ) manifesta sua solidariedade ao jornal O Globo e a seu colunista Lauro Jardim e expressa veemente repúdio às intenções criminosas que, segundo decisão do ministro André Mendonça, tinham por objetivo “calar a voz da imprensa que ousasse emitir opinião contrária aos seus interesses privados”. A determinação do ministro baseou-se na descoberta de um plano do ex banqueiro Daniel Vorcaro de simular um assalto para “prejudicar violentamente” o jornalista. A tentativa de intimidar um profissional de imprensa por meio de violência constitui ataque inaceitável à liberdade de expressão. Métodos dessa natureza, próprios de práticas mafiosas, são incompatíveis com o Estado de Direito e merecem a mais firme rejeição da sociedade brasileira. A ANJ também cumprimenta a Polícia Federal pela descoberta das ameaças e o ministro André Mendonça pelas providências adotadas para salvaguardar o livre exercício da atividade jornalística.

O plano de intimidação

A descoberta do plano baseou-se em uma decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo o magistrado, as intenções tinham o claro objetivo de “calar a voz da imprensa que ousasse emitir opinião contrária aos seus interesses privados”.

As mensagens encontradas pela PF detalhavam uma estratégia de "assalto forjado", que serviria como uma advertência física ao profissional. Diante da gravidade, o ministro Mendonça adotou providências imediatas para salvaguardar o exercício da atividade jornalística e garantir a segurança de Lauro Jardim.

