Compliace Zero

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, é preso pela Polícia Federal

A determinação, de prisão preventiva (sem tempo determinado), é do ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), que se tornou relator dos inquéritos relacionados ao caso

Publicado em 4 de março de 2026 às 07:46

Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master Crédito: Banco Master/Divulgação

BRASÍLIA - O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, voltou a ser preso nesta quarta-feira (4) em nova fase da Operação Compliance Zero.

A determinação, de prisão preventiva (sem tempo determinado), é do ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), que se tornou relator dos inquéritos relacionados ao caso.

De acordo com a Polícia Federal, são investigadas suspeitas da prática de crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos praticados por organização criminosa.

Há outros três mandados de prisão, além de Vorcaro, e 15 de busca e apreensão. As medidas são cumpridas em São Paulo e Minas Gerais. As investigações têm apoio do Banco Central.

O ministro determinou bloqueios de bens no valor de até R$ 22 bilhões. Segundo a PF, a medida tem "o objetivo de interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e preservar valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas apuradas".

Ele havia sido preso pela PF na noite de 17 de novembro, em São Paulo, quando se preparava para embarcar num voo para o exterior. Foi solto dez dias depois.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta