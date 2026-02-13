Home
Leia na íntegra nota dos ministros do STF sobre saída de Toffoli da relatoria do caso Master

Magistrados falam em 'inexistência de suspeição'; membros da corte se reuniram a portas fechadas

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 10:38

SÃO PAULO - O ministro Dias Toffoli deixou na quinta-feira (12) a relatoria do processo que investiga irregularidades no Banco Master. A decisão foi divulgada em nota assinada por todos os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) depois de reuniões a portas fechadas.

Ministro Dias Toffoli na sessão plenária do STF
Ministro Dias Toffoli na sessão plenária do STF Crédito: Rosinei Coutinho/STF - 12/02/2026

Leia abaixo a nota divulgada pelos magistrados na íntegra.

"Os dez Ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos em 12 de fevereiro de 2026, considerando o contido no processo de número 244 AS, declaram não ser caso de cabimento para a arguição de suspeição, em virtude do disposto no art. 107 do Código de Processo Penal e no art. 280 do Regimento Interno do STF.

Reconhecem, assim, a plena validade dos atos praticados pelo Ministro Dias Toffoli na relatoria da Reclamação n. 88.121 e de todos os processos a ela vinculados por dependência.

Expressam, neste ato, apoio pessoal ao Exmo. Min. Dias Toffoli, respeitando a dignidade de Sua Excelência, bem como a inexistência de suspeição ou de impedimento. Anote-se que Sua Excelência atendeu a todos os pedidos formulados pela Polícia Federal (PF) e pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Registram, ainda, que a pedido do Ministro Dias Toffoli, levando em conta a sua faculdade de submeter à Presidência do Tribunal questões para o bom andamento dos processos (RISTF, art. 21, III) e considerados os altos interesses institucionais, a Presidência do Supremo Tribunal Federal, ouvidos todos os Ministros, acolhe comunicação de Sua Excelência quanto ao envio dos feitos respectivos sob a sua Relatoria para que a Presidência promova a livre redistribuição.

A Presidência adotará as providências processuais necessárias, para a extinção da AS e para remessa dos autos ao novo Relator.

Assinam: 
Luiz Edson Fachin, Presidente 
Alexandre de Moraes, Vice-Presidente 
Gilmar Mendes 
Cármen Lúcia 
Dias Toffoli 
Luiz Fux 
André Mendonça 
Nunes Marques 
Cristiano Zanin 
Flávio Dino"

