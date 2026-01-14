Mudança

Toffoli reconsidera decisão e determina que provas do caso Master fiquem na PGR

De acordo com o depacho, material revela suspeitas de gestão fraudulenta, desvio de valores e lavagem de dinheiro

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 20:17

BRASÍLIA - O ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal), reconsiderou decisão anterior e determinou que o material apreendido na operação desta quarta-feira (14) contra o Master seja encaminhado à PGR (Procuradoria-Geral da República).

Desta forma, o relator acolheu pedido do procurador-geral, Paulo Gonet. Antes, Toffoli havia definido a guarda do material na corte.

Dias Toffoli havia definido, inicialmente, que material deveria ser guardado no STF Crédito: Antonio Augusto/STF

Por meio de nota, o gabinete afirmou que a medida tinha "por finalidade a preservação das provas recolhidas pela autoridade policial e serão devidamente periciadas pelas autoridades competentes".

Na última decisão, o ministro disse que as provas colhidas na operação devem ser analisadas pelo titular da ação penal.

Na sequência, Gonet apresentou o pedido de reconsideração ao relator, apontando "riscos de frustração da operação caso não fosse realizada a imediata submissão dos dispositivos apreendidos à exploração técnica-pericial".

Ao analisar o pedido, o ministro concordou com a manifestação e afirmou que o material é mais amplo que o inquérito aberto inicialmente, "na medida em que, em tese, teria revelado que fundos eram operados para a gestão fraudulenta, o desvio de valores e o branqueamento de capitais pelo Banco Master em um quadro de suposto aproveitamento sistemático de vulnerabilidades do mercado de capitais e do sistema de regulação e fiscalização".

"Nota-se, assim, que a providência requerida pelo Procurador-Geral da República permitirá que o órgão acusador, destinatário do material probatório colhido nos autos, tenha uma visão sistêmica dos supostos crimes de grandes proporções por ele, em tese, identificados até o presente momento", disse o ministro.

A Polícia Federal fez nesta quarta (14) uma nova operação de busca e apreensão contra Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, na investigação sobre suspeitas de fraude envolvendo a instituição financeira.

A opção pelo envio das provas ao STF se deu na mesma decisão em que o ministro criticou a Polícia Federal e exigiu explicações em 24h do diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, pelo não cumprimento dos prazos determinados por ele na segunda fase da operação Compliance Zero, que investiga supostas fraudes do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do banco.

