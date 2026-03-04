Caso Master

Mensagens no celular do Vorcaro citam plano de assalto para intimidar jornalista

PF prende dono do Banco Master em nova fase da Operação Compliance Zero; decisão foi tomada pelo ministro André Mendonça, novo relator do caso no STF

Publicado em 4 de março de 2026 às 09:49

SÃO PAULO - A decisão de prender novamente o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, nesta quarta-feira (4), foi tomada porque a Polícia Federal encontrou no celular do empresário mensagens que citam uma tentativa de assalto contra o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, como forma de intimidação.

O banqueiro foi preso preventivamente (sem tempo determinado) em nova fase da Operação Compliance Zero. A ordem partiu do ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), novo relator das investigações sobre o caso Master no Supremo.

André Mendonça, ministro do STF Crédito: Rosinei Coutinho/STF

O ministro tarjou o nome do jornalista no processo, mas Lauro Jardim foi informado.

"A ideia explicitada na troca de mensagens era primeiro me monitorar, me seguir, descobrir coisas ruins contra mim. Em segundo lugar, simular um assalto e, segundo o próprio Vorcaro, quebrar meus dentes. Foi planejado e dado OK do Vorcaro para que fosse seguido", disse o jornalista à rádio CBN.

A coluna de Lauro Jardim, no jornal O Globo, revelou no ano passado a viagem do ministro Dias Toffoli com um advogado ligado ao caso Master para ver a final da Libertadores no Peru. Também mostrou que, de 2023 a 2024, o patrimônio da mulher de Alexandre de Moraes, Viviane Barci, saltou de R$ 24 milhões para R$ 79,7 milhões.

Mendonça avaliava a decisão desde a última sexta-feira (27). A informação é de que ele recebeu pouco material da PF até o momento.

Em sua decisão, Mendonça diz que as investigações indicam que o investigado manteve relação contratual com uma pessoa "responsável pela coordenação de atividades voltadas à obtenção de informações, monitoramento de pessoas e levantamento de dados considerados relevantes para os interesses do grupo".

Não há indício de envolvimento dos advogados de Vorcaro no suposto esquema de ameaça ao jornalista. Tampouco há menção a ligações de Vorcaro com Toffoli ou Moraes.

Mendonça está em Frankfurt, na Alemanha, onde participa de um evento do Dinter (Diálogos Intercontinentais).

Pouco antes da prisão de Vorcaro, o ministro deixou a sala de debates na qual ocorria um painel sobre energia nuclear com a participação do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

O magistrado deixou o prédio da Universidade Goethe, onde ocorre o seminário, sem falar com a imprensa.

Segundo sua assessoria, ele não voltará ao evento. O ministro acompanha mais tarde, de forma remota, sessão do STF, assim como já fez com as sessões do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) nesta semana.

Mendonça tem como conduta pessoal não comentar casos ou investigações em curso no tribunal.

Foi constatada invasão indevida de sistemas, inclusive da própria PF, MPF (Ministério Público Federal) e falsificação de documentos públicos. Foi simulada a assinatura de membro do Ministério Público.

Um grupo chamado de "A Turma", liderada por uma pessoa com o apelido "Sicário", fez ameaças a integridade física também de outras pessoas.

Há também suspeita de agentes públicos envolvidos: dois ocupantes de altos cargos no Banco Central, que auxiliavam Vorcaro e atendiam interesses dele. Os dois foram afastados do cargo pela decisão.

Nesta quarta-feira foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais. As investigações contaram com o apoio do Banco Central.

