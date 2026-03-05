Esquema financeiro

Vorcaro diz que jantou com Motta na residência oficial após eleição da Câmara

Antes de ser preso, Vorcaro cultivou diversas conexões com figuras importantes. Além disso, o banco contratou o escritório de familiares do ministro Alexandre de Moraes (STF)

Publicado em 5 de março de 2026 às 10:19

BRASÍLIA - O ex-presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, afirmou que jantou com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), em fevereiro de 2025, após o parlamentar ter sido eleito para a chefia da Casa. O banqueiro faz referência ao encontro em mensagens que constam na sua quebra de sigilo telefônico, obtidas pela reportagem.

A conversa de Vorcaro é com a namorada, Martha Graeff, em 26 de fevereiro de 2025. Motta foi eleito no dia 1º daquele mês.

"Tô aqui em Brasília trabalhando amor (sic)", afirmou o ex-banqueiro à companheira por volta das 19h30. A influenciadora tenta ligar para ele às 20h30, sem resposta. Ele explica: "Tô num jantar na residência oficial com Hugo e seis empresários".

Leia mais Vorcaro ofertou helicóptero para Ciro Nogueira e Rueda em evento de Fórmula 1

A reportagem procurou a equipe de Motta por WhatsApp às 23h40 desta quarta-feira (4), e não obteve retorno até o momento.

Em março do ano passado, Vorcaro fez à namorada outra menção a um encontro com Motta, e também a "Ciro", em provável referência ao senador Ciro Nogueira (PI), presidente do PP, a quem chamou de "grande amigo" em outra conversa. O banqueiro também cita que eles chegaram para falar com um homem chamado Alexandre na reunião.

Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados Crédito: Vinicius Loures/Agência Câmara

"Me manda mensagem quando acabar aí. Você está com gente aí? Ou está me ignorando de propósito?", questiona Graeff, por volta das 0h20 do dia 3 de março.

Vorcaro responde: "Estou sim, acabou chegando Hugo e Ciro aqui pra falarem com Alexandre. Não deve demorar. Mas se vc for dormir eu saio e te chamo (sic)".

Antes de ser preso, Vorcaro cultivou diversas conexões com figuras importantes. Além disso, o banco contratou o escritório de familiares do ministro Alexandre de Moraes (STF) no valor de R$ 3,6 milhões mensais para auxiliar na defesa dos interesses da instituição financeira.

Em uma conversa de maio de 2024, Graeff pergunta com quem Vorcaro estava e ele responde: "É um senador. Muito amigo meu. Quero te apresentar. Um dos meus grandes amigos de vida".

Meses depois, em agosto, Vorcaro voltou a mencionar o senador em conversa com a namorada. "Ciro [Nogueira] soltou um projeto de lei agora que é uma bomba atômica mercado financeiro! Ajuda os bancos médios e diminui poder dos grandes! Está todo mundo louco. (...) Todo mundo me ligando. Sentiram o golpe".

Leia mais INSS detecta consignado irregular do Master oferecido como Credcesta

Vorcaro se refere a uma alteração proposta pelo senador à proposta de Emenda Constitucional 65, sobre a independência financeira do Banco Central. Pela proposta, os valores cobertos pelo FGC (Fundo Garantidor de Créditos) subiriam para R$ 1 milhão por CPF – hoje, a cobertura vai até R$ 250 mil.

Os CDBs (Certificados de Depósito Bancário), títulos de renda fixa, do Master ofereciam taxas que chegaram a 140% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) e usavam em sua campanha de marketing a cobertura pelo FGC, para sugerir que estava livre de riscos.

A iniciativa foi alvo de críticas de agentes do setor bancário, que já desconfiavam do crescimento acelerado do Master e da capacidade do banco em honrar o pagamento dos CDBs prometidos a investidores.

A FRAUDE NO MASTER

A quebra do Master foi engendrada em uma estratégia agressiva do banco de vender CDBs (Certificados de Depósito Bancário) pagando taxas bem acima do mercado. Esses títulos, quando adquiridos até o valor de R$ 250 mil, são garantidos pelo FGC (Fundo Garantidor de Créditos) — e era com base nisso que Vorcaro alavancava as captações.

A partir do final de 2024, no entanto, o Master começou a ter dificuldades em rolar os pagamentos a detentores de títulos.

A suspeita dos investigadores é de que o Master tenha usado o negócio com o BRB (Banco de Brasília) para esconder a fabricação de carteiras falsas de crédito consignado. Isso inflou o balanço do Master, ainda de acordo com as investigações.

Vorcaro foi solto em novembro, mas preso novamente nesta quarta-feira (4), em nova fase da operação Compliance Zero.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta