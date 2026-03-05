Home
>
Economia (BR)
>
Senado aprova ampliação gradual da licença-paternidade de 5 para 20 dias

Senado aprova ampliação gradual da licença-paternidade de 5 para 20 dias

Preocupação do governo Lula com impacto nas contas da Previdência Social chegou a ameaçar votação; transição começa em 2027, quando afastamento remunerado dos pais passa a ser de dez dias; texto vai a sanção presidencial

FERNANDA BRIGATTI E CAROLINA LINHARES

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 5 de março de 2026 às 10:09

BRASÍLIA - A licença-paternidade no Brasil passará a ser de 20 dias em 2030, segundo cronograma aprovado nesta quarta-feira (4) no plenário do Senado. A ampliação da licença para pais, que hoje é de cinco dias, já tinha sido aprovada na Câmara dos Deputados em novembro do ano passado, com apoio da bancada feminina à esquerda e à direita e agora segue para assinatura do presidente Lula (PT).

Recomendado para você

Antes de ser preso, Vorcaro cultivou diversas conexões com figuras importantes. Além disso, o banco contratou o escritório de familiares do ministro Alexandre de Moraes (STF)

Vorcaro diz que jantou com Motta na residência oficial após eleição da Câmara

Preocupação do governo Lula com impacto nas contas da Previdência Social chegou a ameaçar votação; transição começa em 2027, quando afastamento remunerado dos pais passa a ser de dez dias; texto vai a sanção presidencial

Senado aprova ampliação gradual da licença-paternidade de 5 para 20 dias

"Quero te apresentar. Um dos meus grandes amigos de vida", diz a mensagem, enviada em maio de 2024, de Vorcaro para namorada

Vorcaro ofertou helicóptero para Ciro Nogueira e Rueda em evento de Fórmula 1

O apelo da pauta entre as mulheres, porém, não foi suficiente para levar o benefício a 30 dias de duração. Os dez dias de licença-paternidade valerão em 2027 e 2028. Em 2029, passará a 15 dias e no seguinte vai a 20 dias.

A proposta, relatada pela senadora Ana Paula Lobato (PDT-MA), foi aprovada no plenário por votação simbólica, quando não há contagem de votos.

Pai; bebê; licença-paternidade
A ampliação da licença para pais, que hoje é de cinco dias, já tinha sido aprovada na Câmara dos Deputados em novembro do ano passado, com apoio da bancada feminina Crédito: Freepik

Em relação ao texto aprovado na Câmara, o Senado retirou a possibilidade de que a licença fosse tirada de forma fracionada. Além disso, uma negociação concluída minutos antes de o texto ser chamado para votação passou a prever reembolso para as empresas pelo pagamento do salário-paternidade.

O texto aprovado na Câmara previa que os valores seriam compensados com tributos federais.

A pedido do Ministério da Fazenda, o texto também previu que um regulamento específico deve definir esse reembolso, que deverá ser feito em "prazo razoável". O projeto teve origem no Senado e, por isso, não retornará à Câmara.

A medida foi endossada pelo governo Lula como uma aposta de vitrine eleitoral.

A votação, porém, ficou sob risco de ser adiada por causa da preocupação do governo com o reembolso às empresas, o que levou ao acordo de última hora. A estimativa é de que o custo do benefício comece em R$ 3,3 bilhões em 2027, com a licença de dez dias.

O impasse com o governo surgiu por causa do repasse dos custos para o Tesouro Nacional. Hoje a licença é custeada pelas empresas, mas o projeto aprovado prevê que o INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) passaria a assumir o pagamento.

A mudança na responsabilidade pelo pagamento buscou reduzir resistências no setor privado e igualar esse direito às condições da licença-maternidade, que já é paga pelo governo federal.

Leia mais

Imagem - Entenda o que prevê a PEC da Segurança aprovada na Câmara

Entenda o que prevê a PEC da Segurança aprovada na Câmara

Na terça-feira (3), o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), afirmou que o Planalto é "totalmente favorável" à aprovação da licença-paternidade, mas não garantiu que a votação ocorreria nesta quarta.

Segundo o projeto, os 20 dias de licença — com custo de R$ 5,44 bilhões por ano para os cofres públicos — só ocorrerão se o governo federal cumprir a meta fiscal de 2028. Caso contrário, a ampliação será adiada por um ano. O custo para os cofres públicos ficaria compensado pelo corte de benefícios tributários, aprovado em outro projeto em 2025.

O texto aprovado garante estabilidade no emprego por 30 dias após o retorno do trabalhador, estende o benefício a pais adotantes e assegura até 120 dias de afastamento ao pai em caso de falecimento da mãe. Também prevê um terço a mais de licença em caso de crianças com deficiência.

O projeto prevê ainda que um juiz possa determinar a suspensão do benefício quando houver violência doméstica ou abandono material comprovados, já que o objetivo do projeto é fomentar a presença paterna na vida dos filhos.

"As famílias brasileiras passam a ter seu pai em casa com mais tempo, principalmente naquele início de vida dos recém-nascidos. Eu, como mãe, sei que é essencial e importante", disse a relatora.

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) comemorou a aprovação ao lado da deputada Tabata Amaral (PSB-SP), que acompanhou a votação no Senado. Elas conduziram a frente parlamentar sobre o tema.

"Isso nos uniu, uniu a Câmara e o Senado, direita e esquerda. Ninguém entendia como eu e Tabata estávamos juntas nessa história. [...] Não vou falar os detalhes, mas não foi fácil para a gente chegar nesse momento", disse a senadora.

"É uma mensagem para a sociedade como um todo, que o cuidado não é para ser feito só pelas mulheres", completou a líder do PT, Augusta Brito (CE).

Leia mais

Imagem - Volume de provas trava denúncia no MPES contra 20 indiciados na Operação Baest

Volume de provas trava denúncia no MPES contra 20 indiciados na Operação Baest

A votação no Congresso busca atender à decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) de que o benefício seja regulamentado pelo Congresso, o que está pendente desde 1988.

Atualmente, a legislação prevê que o pai tem direito a cinco dias corridos de licença remunerada do trabalho para cuidar do filho recém-nascido. O programa Empresa Cidadã segue mantido e acrescenta 15 dias de folga remunerada para o pai em relação ao que está previsto no projeto.

O projeto original da bancada feminina aumentava a licença-paternidade para 60 dias num prazo de cinco anos. O gasto, no entanto, poderia chegar a R$ 118,2 bilhões em uma década, segundo cálculo do governo. O relator da proposta na Câmara, deputado Pedro Campos (PSD-PE), propôs 30 dias, mas não houve acordo no plenário da Casa.

Na época, empresários da indústria, comércio e serviços atuaram para impedir a ampliação para 30 dias, segundo documentos e relatos de parlamentares e assessores obtidos pela reportagem.

Na Câmara, a medida teve apoio da bancada feminina e da frente parlamentar pela licença-paternidade, presidida pela deputada Tabata Amaral (PSB-SP). Deputados de direita, como Nikolas Ferreira (PL-MG) e Chris Tonietto (PL-RJ), também discursaram a favor.

LEIA MAIS 

Vorcaro chama Bolsonaro de idiota e reclama de post feito por ex-presidente sobre Master

Jovem esfaqueada mais de 30 vezes por negar pedido de namoro recebe alta

Nova montanha-russa do Beto Carrero terá 1,4 km e efeitos inéditos no Brasil

Homem ameaça ex-mulher de atear fogo em carro com filha de 2 anos em SP

Entenda o que prevê a PEC da Segurança aprovada na Câmara

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Paternidade

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais