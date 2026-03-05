Diversão

Nova montanha-russa do Beto Carrero terá 1,4 km e efeitos inéditos no Brasil

Do mesmo fornecedor dos parques da Universal em Orlando, atração de R$ 450 milhões será familiar, mas apimentada

Publicado em 5 de março de 2026 às 05:44

Cerca de um quarto do investimento de R$ 2 bilhões anunciado recentemente pelo Beto Carrero World será destinado a uma nova montanha-russa que, segundo o parque, deve trazer ao Brasil efeitos e tecnologias inéditos.

A atração, que deve ser inaugurada em 2028 como parte da nova área inspirada em "Bob Esponja", será uma montanha-russa "familiar, mas apimentada", como diz o CEO do parque, Alex Murad. Ela deve custar cerca de R$ 450 milhões.

Fabricada pela Intamin, empresa por trás de muitas das novas atrações dos parques da Universal em Orlando, ela terá 1,4 km de extensão, múltiplos lançamentos ao longo do percurso (de frente e de ré), trocas rápidas de trilhos, 18 momentos de gravidade zero e assentos em duplo nível (quando, mesmo lado a lado, eles têm altura diferentes).

Montanha-russa Firewhip, do parque Beto Carrero World Crédito: Divulgação

O percurso terá um momento indoor, que promete imergir os passageiros em uma cena do desenho animado. Em determinado ponto, ela será entrelaçada com uma segunda atração da mesma área temática.

"Os visitantes podem esperar vivenciar a Fenda do Biquíni [cenário em que Bob Esponja se passa] de uma maneira nova e emocionante", diz Marie Marks, vice-presidente sênior de Experiências Globais da Paramount, que licencia a marca para o parque.

Para absorver um grande número de visitantes por hora, a nova montanha-russa vai operar com cinco trens e estação dupla, que agiliza o processo de embarque e desembarque.

"Segundo os próprios fabricantes, nós chegamos aos limites do que é possível em termos de velocidade e inclinação, por exemplo, dentro da categoria familiar", diz Murad.

Não há critério para definir o que é uma atração chamada familiar e o que é tido como radical, mas, em geral, montanhas-russas do primeiro tipo chegam a, no máximo, 80 km/h. O parque não confirmou a velocidade máxima da nova atração.

Segundo o executivo, o Beto Carrero World se inspirou nas novas atrações dos parques da Universal de Orlando, como a Velocicoaster, da área de "Jurassic Park", e a montanha-russa do Hagrid, da área temática de "Harry Potter", todas fabricadas pela Intamin. Hoje, são as atrações mais procuradas dali.

Enquanto a área de "Bob Esponja" não fica pronta, o parque prepara outras novidades. Ainda este ano deve ser inaugurada uma área de "Galinha Pintadinha", e a montanha-russa Firewhip ficará fechada por três meses para uma reforma que deve deixar o percurso mais suave.

