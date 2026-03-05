Home
Homem ameaça ex-mulher de atear fogo em carro com filha de 2 anos em SP

Publicado em 5 de março de 2026 às 08:43

Um homem de 34 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (2) em Hortolândia, no interior de São Paulo, sob suspeita de sequestro da filha de dois anos e tentativa de homicídio contra ela. De acordo com a Polícia Militar, ele fugiu de carro levando a criança e ameaçou atear fogo no veículo com ela dentro, conforme áudios enviados à ex-mulher, mãe da menina.

O carro acabou capotando na estrada que liga os municípios de Hortolândia e Sumaré, e a equipe policial que o perseguia conseguiu retirar a menina do veículo. Ela apresentava ferimentos leves. O homem foi detido e preso em flagrante. O nome dele não foi divulgado.

Carro conduzido por suspeito de sequestrar filha capotou na estrada que liga Hortolândia a Sumaré, no interior de São Paulo
Carro conduzido por suspeito de sequestrar filha capotou na estrada que liga Hortolândia a Sumaré, no interior de São Paulo Crédito: Reprodução/Divulgação/PM-SP

No vídeo divulgado pela PM em que aparece trecho da perseguição até a prisão, o homem algemado diz que só fez "uma pressão" em cima da ex-mulher.

Segundo a PM, a equipe no local constatou que "tanto o autor quanto a criança estavam encharcados de etanol, pois, durante a fuga, o pai derramou combustível sobre ambos com a intenção de incendiar o veículo ainda em movimento".

A mãe da criança foi quem acionou a PM, relatando o sequestro. Ela também mostrou os áudios com a ameaça.

"Diante da gravidade, as equipes iniciaram um cerco estratégico, localizando o veículo em uma estrada que liga Hortolândia a Sumaré. Ao perceber a aproximação das viaturas, o condutor tentou fugir, mas perdeu o controle da direção e capotou. Após o acidente, os policiais ouviram o choro da menina e quebraram o vidro traseiro para resgatá-la em segurança", diz a PM.

A criança foi encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Amanda, onde recebeu atendimento médico, e depois foi entregue à mãe.

O homem foi detido e conduzido ao Plantão Policial de Sumaré, onde a prisão em flagrante foi ratificada.

