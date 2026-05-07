Motociclista morre após acidente com caminhão na ES 488 em Cachoeiro

Um motociclista identificado como Marcos Vinícius Souza morreu após se envolver em um acidente com um caminhão baú na manhã desta quinta-feira (7), na ES 488, na localidade de Monte Líbano, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo testemunhas, a vítima seguia para o trabalho em uma fábrica de cimento quando aconteceu a colisão.





O motorista do caminhão, que preferiu não gravar entrevista, contou que a moto vinha na direção contrária e teria tentado realizar uma ultrapassagem. Ainda segundo ele, o motociclista perdeu o controle da direção antes da batida.





Com o impacto, o corpo de Marcos Vinícius Souza ficou debaixo do caminhão.