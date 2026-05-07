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Motociclista morre após acidente com caminhão na ES 488 em Cachoeiro

Marcos Vinícius Souza seguia para o trabalho quando bateu em um caminhão-baú na localidade de Monte Líbano, na manhã desta quarta-feira (7)

Publicado em 07 de Maio de 2026 às 11:33

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

07 mai 2026 às 11:33

Um motociclista identificado como Marcos Vinícius Souza morreu após se envolver em um acidente com um caminhão baú na manhã desta quinta-feira (7), na ES 488, na localidade de Monte Líbano, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo testemunhas, a vítima seguia para o trabalho em uma fábrica de cimento quando aconteceu a colisão.


O motorista do caminhão, que preferiu não gravar entrevista, contou que a moto vinha na direção contrária e teria tentado realizar uma ultrapassagem. Ainda segundo ele, o motociclista perdeu o controle da direção antes da batida. 


Com o impacto, o corpo de Marcos Vinícius Souza ficou debaixo do caminhão.

Motociclista morre a caminho do trabalho em Cachoeiro de Itapemirim
Motociclista morre a caminho do trabalho em Cachoeiro de Itapemirim Filipe Vargas

Colegas de trabalho e amigos da vítima estiveram no local do acidente. “É meu amigo de infância, nem dá para acreditar. Era muito trabalhador, uma pessoa boa de coração, foi uma fatalidade. Triste demais”, lamentou o amigo Luan Vicente.


A Polícia Militar esteve na rodovia e o trânsito ficou em meia pista até a retirada do corpo.

A perícia da Polícia Científica informou que o corpo da vítima será encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.


*Com informações do repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul

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