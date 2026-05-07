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Com 17 estreantes, Taça EDP das Comunidades 2026 tem equipes definidas

Times de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, Aracruz e Viana irão disputar a maior compeitição de comunidades do Espírito Santo

Publicado em 07 de Maio de 2026 às 12:38

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

07 mai 2026 às 12:38
Bairro da Penha, de Vitória, campeão da Taça EDP das Comunidades 2025
Fernando Madeira

Com 17 bairros estreando na competição, a Taça EDP das Comunidades já definiu as equipes que disputarão a edição de 2026. Considerado o maior campeonato de comunidades do Espírito Santo, o torneio começa muito antes da bola rolar, e contará com 40 equipes ao todo, sendo 32 masculinas e oito femininas.


Anunciado no fim de abril, o campeonato teve o interesse de um número recorde de 108 incrições, de bairros da Grande Vitória e de outras regiões capixabas. Bairros de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, Aracruz e Viana estarão representados nesta edição.


Entre os selecionados, estão os campeões da edição de 2025: Adalberto Simão Nader, de Guarapari, no masculino, e Bairro da Penha, de Vitória, no feminino. Ao todo, serão mais 800 atletas competindo pelos campos das comunidades do Espírito Santo.


Adalberto Simão Nader, campeão da Taça EDP 2025
Fernando Madeira

Confira os selecionados


Vitória


  • Alagoano - Masculino

  • Piedade - Masculino

  • Praia do Suá (Morro da Garrafa) - Masculino

  • Sao Pedro - Masculino

  • Alagoano - Masculino

  • Bairro da Penha - Feminino

  • Goiabeiras - Feminino


Serra


  • Barcelona - Masculino

  • Central Carapina - Masculino

  • Eldorado - Masculino

  • Nova Almeida - Masculino

  • Palmeiras - Masculino

  • Planalto Serrano - Masculino

  • Praia de Carapebus - Masculino

  • Residencial Vista do Mestre - Masculino

  • Serra Dourada - Masculino

  • Tubarão - Masculino

  • Vila Nova de Colares - Masculino

  • Eldorado - Feminino

  • São Geraldo - Feminino


Vila Velha


  • Alvorada - Masculino

  • Barramares - Masculino

  • Dom João Batista - Masculino

  • Ibes - Masculino

  • Jabaete - Masculino

  • Rio Marinho - Masculino

  • Riviera da Barra - Masculino

  • Vale Encantado - Feminino


Cariacica


  • Jardim Botânico - Masculino

  • Mucuri - Masculino

  • Nova Esperança - Masculino

  • Nova Rosa da Penha - Masculino

  • Porto de Cariacica - Masculino

  • Santana - Masculino

  • Nova Rosa da Penha - Feminino


Aracruz


  • Comunidade Originárias - Masculino 

  • Comunidade Originárias - Feminino


Viana


  • Areinha

  • Santa Terezinha


Guarapari


  • Adalberto Simão Nader

Final feminina da Taça EDP das Comunidades 2025
Fernando Madeira

O que está por vir?


Consolidada como uma das principais portas de entrada para novos atletas ao futebol capixaba, a Taça EDP das Comunidades vai além das quatro linhas e aposta na inclusão social, no lazer e na criação de oportunidades para jovens de diferentes comunidades.


Antes do início oficial da competição, os participantes serão observados em peneiras realizadas em vários pontos da Grande Vitória nos fins de semana anteriores à abertura do torneio.Durante as avaliações, as comissões técnicas irão definir os elencos que representarão os bairros na busca pelo título de 2026. 


Este ano, as peneiras acontecerão nos dias 23, 24, 30 e 31 de maio, em locais que ainda serão definidos e divulgados oficialmente pela Rede Gazeta em parceria com a Central das Comunidades (CDC), organizadores da competição.


Após a realização das peneiras, as equipes conhecerão seus adversários na fase de grupos em sorteio marcado para o dia 2 de junho, na sede da Rede Gazeta, em Vitória. No evento, os times classificados também receberão gratuitamente os kits oficiais de jogo, com camisa, short e meião.


Taça EDP das Comunidades
João Barbosa

Na Taça, todo mundo ganha!


Mais do que a disputa pelo título, a Taça EDP das Comunidades também reserva espaço para reconhecer os principais destaques individuais do torneio. Artilheiros e goleiros com melhor desempenho, nas categorias masculina e feminina, serão premiados ao longo da competição. 


Fora das quatro linhas, a participação das comunidades também terá protagonismo. Com ações voltadas para o público presente nos jogos, moradores e torcedores poderão concorrer ao troféu “Que Torcida é Essa”, concedido à torcida que mais se destacar pela animação e apoio às equipes durante o campeonato. Em 2025, Eldorado ficou com o prêmio, que ganhou um churrasco liberado para 100 pessoas da comunidade.


Taça EDP das Comunidades 2025
Vitor Jubini

Cronograma Taça EDP das Comunidades 2026


22/04 - Lançamento do projeto na Rede Gazeta

22/04 a 03/05 - Inscrições das comunidades

07/05 - Divulgação das comunidades

14/05 – Congresso Técnico

23, 24, 30 e 31/05 - Peneiras

02/06 - Sorteio das Chaves

06/06 - Jogo de Abertura 

07, 14 e 20/06 - Jogos Classificatórios

21/06 - Oitavas de Final

27/06 - Quartas de Final

28/06 - Semifinal

12/07 – Final

26/07 – Churrascão da Torcida Campeã

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