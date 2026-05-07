Com 17 estreantes, Taça EDP das Comunidades 2026 tem equipes definidas

Com 17 bairros estreando na competição, a Taça EDP das Comunidades já definiu as equipes que disputarão a edição de 2026. Considerado o maior campeonato de comunidades do Espírito Santo, o torneio começa muito antes da bola rolar, e contará com 40 equipes ao todo, sendo 32 masculinas e oito femininas.
Anunciado no fim de abril, o campeonato teve o interesse de um número recorde de 108 incrições, de bairros da Grande Vitória e de outras regiões capixabas. Bairros de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, Aracruz e Viana estarão representados nesta edição.
Entre os selecionados, estão os campeões da edição de 2025: Adalberto Simão Nader, de Guarapari, no masculino, e Bairro da Penha, de Vitória, no feminino. Ao todo, serão mais 800 atletas competindo pelos campos das comunidades do Espírito Santo.
Confira os selecionados
Vitória
Alagoano - Masculino
Piedade - Masculino
Praia do Suá (Morro da Garrafa) - Masculino
Sao Pedro - Masculino
Alagoano - Masculino
Bairro da Penha - Feminino
Goiabeiras - Feminino
Serra
Barcelona - Masculino
Central Carapina - Masculino
Eldorado - Masculino
Nova Almeida - Masculino
Palmeiras - Masculino
Planalto Serrano - Masculino
Praia de Carapebus - Masculino
Residencial Vista do Mestre - Masculino
Serra Dourada - Masculino
Tubarão - Masculino
Vila Nova de Colares - Masculino
Eldorado - Feminino
São Geraldo - Feminino
Vila Velha
Alvorada - Masculino
Barramares - Masculino
Dom João Batista - Masculino
Ibes - Masculino
Jabaete - Masculino
Rio Marinho - Masculino
Riviera da Barra - Masculino
Vale Encantado - Feminino
Cariacica
Jardim Botânico - Masculino
Mucuri - Masculino
Nova Esperança - Masculino
Nova Rosa da Penha - Masculino
Porto de Cariacica - Masculino
Santana - Masculino
Nova Rosa da Penha - Feminino
Aracruz
Comunidade Originárias - Masculino
Comunidade Originárias - Feminino
Viana
Areinha
Santa Terezinha
Guarapari
Adalberto Simão Nader
O que está por vir?
Consolidada como uma das principais portas de entrada para novos atletas ao futebol capixaba, a Taça EDP das Comunidades vai além das quatro linhas e aposta na inclusão social, no lazer e na criação de oportunidades para jovens de diferentes comunidades.
Antes do início oficial da competição, os participantes serão observados em peneiras realizadas em vários pontos da Grande Vitória nos fins de semana anteriores à abertura do torneio.Durante as avaliações, as comissões técnicas irão definir os elencos que representarão os bairros na busca pelo título de 2026.
Este ano, as peneiras acontecerão nos dias 23, 24, 30 e 31 de maio, em locais que ainda serão definidos e divulgados oficialmente pela Rede Gazeta em parceria com a Central das Comunidades (CDC), organizadores da competição.
Após a realização das peneiras, as equipes conhecerão seus adversários na fase de grupos em sorteio marcado para o dia 2 de junho, na sede da Rede Gazeta, em Vitória. No evento, os times classificados também receberão gratuitamente os kits oficiais de jogo, com camisa, short e meião.
Na Taça, todo mundo ganha!
Mais do que a disputa pelo título, a Taça EDP das Comunidades também reserva espaço para reconhecer os principais destaques individuais do torneio. Artilheiros e goleiros com melhor desempenho, nas categorias masculina e feminina, serão premiados ao longo da competição.
Fora das quatro linhas, a participação das comunidades também terá protagonismo. Com ações voltadas para o público presente nos jogos, moradores e torcedores poderão concorrer ao troféu “Que Torcida é Essa”, concedido à torcida que mais se destacar pela animação e apoio às equipes durante o campeonato. Em 2025, Eldorado ficou com o prêmio, que ganhou um churrasco liberado para 100 pessoas da comunidade.
Cronograma Taça EDP das Comunidades 2026
22/04 - Lançamento do projeto na Rede Gazeta
22/04 a 03/05 - Inscrições das comunidades
07/05 - Divulgação das comunidades
14/05 – Congresso Técnico
23, 24, 30 e 31/05 - Peneiras
02/06 - Sorteio das Chaves
06/06 - Jogo de Abertura
07, 14 e 20/06 - Jogos Classificatórios
21/06 - Oitavas de Final
27/06 - Quartas de Final
28/06 - Semifinal
12/07 – Final
26/07 – Churrascão da Torcida Campeã