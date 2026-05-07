Com 17 estreantes, Taça EDP das Comunidades 2026 tem equipes definidas

Com 17 bairros estreando na competição, a Taça EDP das Comunidades já definiu as equipes que disputarão a edição de 2026. Considerado o maior campeonato de comunidades do Espírito Santo, o torneio começa muito antes da bola rolar, e contará com 40 equipes ao todo, sendo 32 masculinas e oito femininas.





Anunciado no fim de abril, o campeonato teve o interesse de um número recorde de 108 incrições, de bairros da Grande Vitória e de outras regiões capixabas. Bairros de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, Aracruz e Viana estarão representados nesta edição.





Entre os selecionados, estão os campeões da edição de 2025: Adalberto Simão Nader, de Guarapari, no masculino, e Bairro da Penha, de Vitória, no feminino. Ao todo, serão mais 800 atletas competindo pelos campos das comunidades do Espírito Santo.



