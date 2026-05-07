Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Se Cuida
  • Dor não é normal: desconforto pode ser sinal de endometriose
Se cuida

Dor não é normal: desconforto pode ser sinal de endometriose

Condição ginecológica pode afetar o bem-estar físico, emocional e até social da mulher

Publicado em 07 de Maio de 2026 às 13:14

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

07 mai 2026 às 13:14
Dor intensa durante a menstruação pode ser um sinal importante de endometriose e merece investigação médica (Imagem: sunflower03star | Shutterstock)
Dor intensa durante a menstruação pode ser um sinal importante de endometriose e merece investigação médica Crédito: Imagem: sunflower03star | Shutterstock
Celebrado em 7 de maio, o Dia Internacional da Luta contra a Endometriose chama atenção para uma condição que afeta cerca de 190 milhões de mulheres no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mas que ainda é cercada por desinformação, atraso no diagnóstico e, muitas vezes, normalização da dor.
A endometriose é uma doença ginecológica caracterizada pelo crescimento do tecido semelhante ao endométrio, que reveste o útero, fora da cavidade uterina, podendo atingir ovários, trompas, intestino e outros órgãos da pelve.
Segundo a ginecologista e obstetra Dra. Larissa Pires, o principal desafio ainda está no reconhecimento dos sintomas. “Muitas mulheres crescem ouvindo que sentir dor durante a menstruação é normal. Isso faz com que sinais importantes da endometriose sejam ignorados por anos. Dor intensa não deve ser naturalizada”, alerta.

Sintomas que vão além da cólica

Embora a cólica menstrual intensa seja um dos sinais mais conhecidos, a doença pode se manifestar de diferentes formas, impactando diretamente a qualidade de vida. Entre os principais sintomas , estão:
  • Dor pélvica crônica;
  • Dor durante a relação sexual;
  • Alterações intestinais e urinárias no período menstrual;
  • Dificuldade para engravidar.
“A endometriose não é apenas uma questão ginecológica; ela pode afetar o bem-estar físico, emocional e até social da mulher. Muitas pacientes relatam limitações na rotina, no trabalho e nos relacionamentos”, explica a médica.
O acompanhamento ginecológico é fundamental para identificar sinais da endometriose e iniciar o tratamento adequado (Imagem: Stock-Asso | Shutterstock)
O acompanhamento ginecológico é fundamental para identificar sinais da endometriose e iniciar o tratamento adequado Crédito: Imagem: Stock-Asso | Shutterstock

Diagnóstico ainda é tardio

Um dos pontos mais preocupantes é o tempo que muitas mulheres levam para receber o diagnóstico correto da endometriose. “Em média, o diagnóstico pode levar anos. Isso acontece porque os sintomas são, muitas vezes, minimizados ou confundidos com outras condições . Por isso, é fundamental que a mulher se sinta ouvida e investigada de forma adequada”, reforça Dra. Larissa Pires. O diagnóstico envolve avaliação clínica, exames de imagem e, em alguns casos, procedimentos específicos.
Para a especialista, a conscientização é uma das principais ferramentas no combate à doença. “Falar sobre endometriose é dar visibilidade a uma condição que ainda é silenciosa para muitas mulheres. Informação gera diagnóstico precoce e reduz sofrimento”, afirma.

Tratamento para a endometriose

Embora não tenha cura definitiva, a endometriose tem tratamento , e o acompanhamento médico é essencial para controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. “As opções variam de acordo com cada caso e podem incluir tratamento medicamentoso, controle hormonal e, em situações específicas, intervenção cirúrgica. O mais importante é individualizar o cuidado”, destaca.

Dor não deve ser ignorada

No Dia Internacional da Luta contra a Endometriose, o principal alerta é claro: sentir dor intensa não é normal e não deve ser negligenciada. “Escutar o próprio corpo é essencial. Quando a dor interfere na rotina, é um sinal de que algo precisa ser investigado. Cuidar da saúde ginecológica é também cuidar da qualidade de vida”, finaliza a Dra. Larissa Pires.
Por Ana Carolina Baili

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Filipe Ret falou sobre show no ES, carreira e curiosidades
Agenda HZ: Munhoz e Mariano, Filipe Ret, festival de hambúrguer e Matuê neste fim de semana
Imagem de destaque
Moraes reforça veto a penduricalhos em ofício ao TJES
CNH Social
Governo lança sistema para aluno buscar instrutor e autoescola

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados