Moraes reforça veto a penduricalhos em ofício ao TJES

O ministro Alexandre de Moraes enviou um alerta direto ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) e demais tribunais do país contra a criação e o pagamento de novos “penduricalhos” no Judiciário.





Com carimbo de “urgente”, o documento ao qual a reportagem teve acesso reforça que estão proibidas verbas remuneratórias e indenizatórias que não tenham autorização expressa do Supremo Tribunal Federal (STF).





O ofício foi enviado no âmbito de um recurso que trata do teto salarial no serviço público. Em março deste ano, o STF definiu regras para limitar supersalários no Judiciário e no Ministério Público.





No despacho, Moraes afirma que estão proibidos novos pagamentos de auxílios, benefícios ou verbas extras que não tenham autorização expressa do Supremo. No dia 25 de março deste ano, por unanimidade, os ministros do Supremo decidiram que as indenizações adicionais, gratificações e auxílios deverão ser limitados a 35% do valor do salário dos integrantes da Corte, que tem o teto como referência e é equivalente a R$ 46,3 mil.





O TJES foi procurado pela reportagem e disse, por nota, que a Corte "cumpre, integralmente, todas as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e que possui, em seu portal de transparência, informações relativas a pagamentos para magistrados e servidores".