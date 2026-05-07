Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Fraudes em licitações

PF prende empresário, além de ex-secretário de Obras de São Mateus

Os investigados poderão responder pelos crimes de fraude à licitação, peculato, corrupção e lavagem de dinheiro. Penas podem chegar a 30 anos de reclusão

Publicado em 07 de Maio de 2026 às 10:59

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

07 mai 2026 às 10:59

O ex-secretário de Obras de São Mateus Francyberg Mota Ribeiro e o empresário Adelino Panffo Júnior, dono da Norte Ambiental, foram os dois suspeitos presos na Operação Desbaste, deflagrada nesta quinta-feira (7) para desbaratar suposto esquema de fraudes em licitações e desvios de recursos públicos da prefeitura durante a gestão de Daniel da Açaí.


A medida cumpria, além dos dois mandados de prisão, sete de busca e apreensão em diversos endereços na cidade do Litoral Norte do Espírito Santo. O ex-prefeito não foi um dos alvos da ação.


► Veja também: PF encontra R$ 2 milhões na casa de ex-prefeito de Sâo Mateus


Ao cumprir os mandados expedidos pela Justiça Estadual, a Polícia Federal acabou decretando também a prisão em flagrante de Adelino por posse ilegal de arma de fogo. Ele e Francyberg foram levados para a Delegacia da PF no município para oitivas antes de serem encaminhados ao sistema prisional.


Consulta feita pela reportagem de A Gazeta ao Portal de Transparência da Prefeitura de São, nesta quinta-feira, aponta que Francyberg Mota Ribeiro, conhecido na cidade como Berg, teve nomeação no Executivo municipal em janeiro de 2023, ocupando o cargo de subsecretário de Obras. Os últimos registros dele como servidor são de julho de 2024.


Há também, na base de dados da Justiça Eleitoral, a informação de que Berg tentou vaga de vereador pelo Partido Progressista em 2024, ficando na suplência da legenda ao fim do pleito.


Já o empresário dono da Norte Ambiental, segundo informações consultadas pela reportagem, mantém contratos visando à prestação de serviços ambientais e de terraplenagem com prefeituras do interior do Estado, entre elas, São Mateus e São Gabriel da Palha.


Durante a ofensiva, os agentes apreenderam mídias digitais, documentos, veículos e joias. De acordo com a PF, o confisco desses bens tem o objetivo de garantir a recuperação de ativos para o futuro ressarcimento aos cofres públicos. A investigação contou com cooperação técnica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCES).


Os investigados poderão responder pelos crimes de fraude à licitação, peculato, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, cujas penas somadas podem superar 30 anos de reclusão.

Veja Também 

Joias foram apreendidas pela Polícia Federal em operação contra desvios de recursos públicos em São Mateus

PF mira ex-secretário de São Mateus em operação contra desvios de recursos

Operação Off-Grade Coffee aconteceu na manhã desta quinta-feira (7) em quatro Estados

PF mira tráfico internacional de cocaína em contêiner de café e prende 1 em Vila Velha

Polícia Federal faz operação em vários estados do país

PF faz operação em Cachoeiro contra esquema de fraude fiscal milionária

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política espírito santo São Mateus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Alerta para enchentes e seca em tempo real: o ES se prepara
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/05/2026
Serra x Vilavelhense, pela Copa Espírito Santo 2026
Vilavelhense vira, derrota o Serra e entra no G-4 da Copa Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados