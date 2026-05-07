"Exterminador de moradores de rua", diz delegado sobre homem preso por morte na Serra

Procurado na Bahia por conta da série de assassinatos, Marcelo Campos de Jesus fugiu para o Espírito Santo.

“Ao cometer o primeiro crime na Serra, ele foi identificado e preso um dia após termos ciência do fato criminoso. Uma ação rápida para dar uma resposta à família, à sociedade e, principalmente, para impedir que outros crimes dessa natureza ocorressem na Serra”, destacou o delegado Rodrigo Sandi Mori.

: vítima do sexo masculino, não identificada, localizada em um abrigo de ponto de ônibus às margens da BR-101, nas proximidades de um estabelecimento comercial, com sinais de agressão na cabeça provocadas por pauladas.

: vítima do sexo masculino, não identificada, encontrada morta em uma borracharia, apresentando lesões na face, possivelmente causadas por um pedaço de madeira;

: vítimas Jandira Luz Nascimento, de 51 anos, e Djalma Vilela Pereira, de 50 anos, encontrados mortos com lesões na cabeça provocadas por instrumento contundente;

: vítima identificada como Valdemar da Silva, pessoa em situação de rua, que morreu após agressões físicas. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Costa das Baleias, mas faleceu dias depois;

: vítima Marilene da Ressurreição Lopes, de 42 anos, encontrada em área de vegetação com lesão na cabeça causada por instrumento contundente;

Conforme o delegado Pedro Henrique, as imagens analisadas pela polícia mostram que Marcelo observou o local antes do ataque e se certificou de que não havia testemunhas por perto antes de agir contra Vanilson.





O bloco de concreto usado no crime foi retirado pelo suspeito de um bueiro próximo ao local onde a vítima dormia, em uma calçada.





“O Marcelo a todo instante olha ao seu redor para verificar se não tinha alguma pessoa passando que pudesse ver a sua ação. Ao ver que estava sozinho com a vítima vulnerável, impossibilitada de qualquer defesa, ele retira esse bloco de concreto do chão e arremessa violentamente contra a cabeça de Vanilson”, disse o delegado Pedro Henrique.





Após o ataque, Marcelo retirou a carteira que estava no bolso traseiro da vítima. Dentro dela havia apenas R$ 12, valor que foi levado pelo suspeito. Em seguida, segundo o delegado, ele deixou o local caminhando tranquilamente, “como se nada tivesse acontecido”.





“É importante também mencionar que, antes de retirar essa carteira, para deixar uma cena de crime bem limpa, ele pega o bloco de concreto utilizado para arremessar na cabeça de Vanilson e o reposiciona no bueiro, para evitar qualquer suspeita das pessoas que pudessem passar por ali”, informou.





Por conta do roubo, a Polícia Civil trata o crime como latrocínio, que é o roubo seguido de morte.





Após ser preso, Marcelo confessou o crime e disse que o cometeu porque a vítima o teria agredido cerca de dois meses antes. No entanto, segundo a polícia, o suspeito ainda estava na Bahia nesse período, e a versão não se confirma.





“No seu interrogatório, quando perguntado o que foi feito com o valor roubado da vítima, ele (Marcelo) disse que comprou bala e chips. O que mostra total desprezo pela vida alheia. Ele falou que, por ser também uma pessoa em situação de rua, encontrava esporadicamente a vítima ali, mantinha um bom relacionamento com ela, mas naquele dia decidiu matá-la para roubar”, ressaltou o adjunto da DHPP da Serra.