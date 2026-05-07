"Exterminador de moradores de rua", diz delegado sobre homem preso por morte na Serra

Preso suspeito de matar Vanilson Pereira, de 50 anos, no bairro Planalto Serrano, na Serra, Marcelo Campos de Jesus, de 37 anos, é investigado por outros seis homicídios ocorridos entre novembro de 2025 e abril deste ano, em Teixeira de Freitas, na Bahia. Segundo o chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori, todos os crimes foram praticados com características semelhantes, principalmente com golpes na cabeça de vítimas em situação de vulnerabilidade social.
Funcionando como uma espécie de exterminador de moradores de rua
Rodrigo Sandi Mori Delegado
Vanilson Pereira foi atacado no dia 27 de abril com uma placa de concreto na cabeça. Ele chegou a ser socorrido, no dia seguinte ao crime, ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na última terça-feira (5).
Imagens de videomonitoramento mostram Marcelo se aproximando da vítima e lançando o objeto contra ela (veja acima). Depois, de acordo com o adjunto da DHPP da Serra, delegado Pedro Henrique, o suspeito tirou R$ 12 da carteira de Vanilson.
Crimes cometidos na Bahia
Procurado na Bahia por conta da série de assassinatos, Marcelo Campos de Jesus fugiu para o Espírito Santo.
“Ao cometer o primeiro crime na Serra, ele foi identificado e preso um dia após termos ciência do fato criminoso. Uma ação rápida para dar uma resposta à família, à sociedade e, principalmente, para impedir que outros crimes dessa natureza ocorressem na Serra”, destacou o delegado Rodrigo Sandi Mori.
- Homicídio (09/11/2025): vítima Marilene da Ressurreição Lopes, de 42 anos, encontrada em área de vegetação com lesão na cabeça causada por instrumento contundente;
- Homicídio (15/11/2025): vítima identificada como Valdemar da Silva, pessoa em situação de rua, que morreu após agressões físicas. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Costa das Baleias, mas faleceu dias depois;
- Duplo homicídio (16/02/2026): vítimas Jandira Luz Nascimento, de 51 anos, e Djalma Vilela Pereira, de 50 anos, encontrados mortos com lesões na cabeça provocadas por instrumento contundente;
- Homicídio (02/04/2026): vítima do sexo masculino, não identificada, encontrada morta em uma borracharia, apresentando lesões na face, possivelmente causadas por um pedaço de madeira;
- Homicídio (07/04/2026): vítima do sexo masculino, não identificada, localizada em um abrigo de ponto de ônibus às margens da BR-101, nas proximidades de um estabelecimento comercial, com sinais de agressão na cabeça provocadas por pauladas.
- Suspeito fugiu para o Espírito Santo.
Mãe soube de crime após reportagem
A mãe da vítima, Eva da Silva Pereira, contou que soube da morte do filho após ver uma reportagem. “Ele estava virado para o lado do muro, o rapaz veio pelas costas. Na hora que deu a pedrada nele, ele só esticou as pernas, acho que de tanta dor”, disse.
Vanilson vivia em situação de rua havia cerca de 30 anos, segundo a família. A mãe relatou que ele saiu de casa após a morte de um irmão em um acidente de trânsito. Depois disso, entrou em depressão e começou a usar drogas.
Mesmo vivendo nas ruas, a família mantinha contato com ele e tentava ajudá-lo. “Fiz tudo que eu podia fazer para tirá-lo da rua. Ajudei até a última hora”, afirmou Eva.
Conforme apuração da TV Gazeta, Vanilson só foi socorrido na manhã seguinte ao crime, porque ninguém teria presenciado o ataque no momento em que aconteceu. Pessoas que passavam pela região encontraram a vítima ferida e acionaram socorro.