Anvisa suspende fabricação de produtos da Ypê e manda recolher lote por risco de contaminação

A medida vale para todos os lotes dos produtos cuja numeração termina em 1 e inclui também a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso dos itens afetados.
A BBC Brasil procurou a Ypê para questionar a empresa sobre a decisão da Anvisa e os riscos aos consumidores, mas ainda não obteve resposta.
Segundo a Anvisa, a decisão foi tomada após uma avaliação de risco sanitário conduzida em conjunto com órgãos estaduais e municipais de vigilância sanitária, depois de uma inspeção realizada na última semana na fábrica da empresa.
A agência afirmou que os problemas comprometem o cumprimento das Boas Práticas de Fabricação (BPF) para saneantes e podem representar risco à segurança sanitária dos produtos.
De acordo com o órgão, foram identificadas "falhas graves" em etapas críticas do processo produtivo, incluindo problemas nos sistemas de garantia da qualidade, produção e controle de qualidade, que poderiam causar contaminação microbiológica, com presença indesejada de bactérias, fungos, leveduras, vírus ou parasitas.
A BBC Brasil também procurou a Anvisa para esclarecer e detalhar quais são os riscos aos quais os consumidores estão expostos, e também aguarda resposta da agência
Os produtos afetados foram fabricados pela empresa Química Amparo, dona da marca Ypê, na unidade localizada em Amparo (SP).
A Anvisa orienta consumidores que tenham em casa produtos dos lotes atingidos pela medida a interromper imediatamente o uso e procurar o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para informações sobre o recolhimento.
As vigilâncias sanitárias estaduais e municipais também foram orientadas a intensificar a fiscalização para impedir a circulação dos produtos envolvidos.
A lista completa dos itens e lotes afetados consta na Resolução 1.834/2026, publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira.
Entre os produtos atingidos (somente os lotes cuja numeração termina em 1 foram afetados pela medida da Anvisa), estão:
- Lava Louças Ypê Clear Care
- Lava Louças com Enzimas Ativas Ypê
- Lava Louças Ypê
- Lava Louças Ypê Toque Suave
- Lava-Louças Concentrado Ypê Green
- Lava-Louças Ypê Clear
- Lava-Louças Ypê Green
- Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor
- Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas
- Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Antibac
- Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha
- Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Green
- Lava Roupas Líquido Ypê Express
- Lava Roupas Líquido Ypê Power Act
- Lava Roupas Líquido Ypê Premium
- Lava Roupas Tixan Maciez
- Lava Roupas Tixan Primavera
- Lava Roupas Tixan Power Act
- Desinfetante Bak Ypê
- Desinfetante de Uso Geral Atol
- Desinfetante Perfumado Atol
- Desinfetante Pinho Ypê