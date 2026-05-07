Morre um dos 4 trabalhadores feridos durante explosão em Vila Valério

Morreu nesta quinta-feira (7) Gildeson Gama Leite, de 30 anos, um dos quatro trabalhadores feridos na explosão em um alojamento no distrito de Jurama, zona rural de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo. Ele estava internado em estado grave desde a última terça-feira (5), quando ocorreu o acidente, e teve entre 72% e 80% do corpo queimado.
A vítima e outros três trabalhadores estavam dentro da residência no momento da explosão. A casa, localizada em uma fazenda, era usada para abrigar trabalhadores rurais. Os quatro homens são naturais do povoado de Curral Novo, em Barra, no Oeste da Bahia, e haviam viajado ao Espírito Santo para trabalhar na colheita do café.
As outras três vítimas permanecem internadas e intubadas no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, na Grande Vitória. Segundo o último boletim médico, Milton Neves, de 48 anos, e Ilmar Gama, de 31, tiveram 90% do corpo queimado. Já Aldino Alves Almeida, de 28 anos, sofreu queimaduras em 60% do corpo.
Por orientação médica, familiares dos trabalhadores estão sendo trazidos ao Estado para acompanhar o tratamento.
O que se sabe sobre a explosão
A causa da explosão ainda é investigada. Segundo a Prefeitura de Vila Valério, a principal suspeita é de vazamento de gás. Um dos trabalhadores teria percebido o cheiro e, ao acender um isqueiro, provocado a explosão.
Já a administração da fazenda trabalha com a hipótese de curto-circuito em uma tomada onde um celular estava carregando. Segundo a responsável pela propriedade, os trabalhadores dormiam em beliches e o quarto estava fechado no momento do incidente.
O Corpo de Bombeiros realizou uma vistoria no local e informou que o laudo técnico deve ser concluído em até 20 dias.
O Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES) instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias do caso e verificar se a fazenda cumpria as exigências de segurança para alojamento de trabalhadores.
Em nota, a administração da fazenda lamentou a morte de Gildeson e informou que está prestando suporte funerário integral à família, além de acompanhar a situação dos demais feridos internados.