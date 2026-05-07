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Acidente em alojamento

Morre um dos 4 trabalhadores feridos durante explosão em Vila Valério

Gildeson Gama Leite, de 30 anos, teve até 80% do corpo queimado; outros três trabalhadores seguem internados em estado grave

Publicado em 07 de Maio de 2026 às 13:24

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

07 mai 2026 às 13:24
Gildeson Gama Leite, de 30 anos, teve cerca de 80% do corpo queimado
A vítima era natural do povoado de Curral Novo, na cidade de Barra, no Oeste da Bahia, e havia chegado ao Estado para trabalhar na colheita do café Montagem | A Gazeta

Morreu nesta quinta-feira (7) Gildeson Gama Leite, de 30 anos, um dos quatro trabalhadores feridos na explosão em um alojamento no distrito de Jurama, zona rural de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo. Ele estava internado em estado grave desde a última terça-feira (5), quando ocorreu o acidente, e teve entre 72% e 80% do corpo queimado.


A vítima e outros três trabalhadores estavam dentro da residência no momento da explosão. A casa, localizada em uma fazenda, era usada para abrigar trabalhadores rurais. Os quatro homens são naturais do povoado de Curral Novo, em Barra, no Oeste da Bahia, e haviam viajado ao Espírito Santo para trabalhar na colheita do café.


As outras três vítimas permanecem internadas e intubadas no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, na Grande Vitória. Segundo o último boletim médico, Milton Neves, de 48 anos, e Ilmar Gama, de 31, tiveram 90% do corpo queimado. Já Aldino Alves Almeida, de 28 anos, sofreu queimaduras em 60% do corpo.


Por orientação médica, familiares dos trabalhadores estão sendo trazidos ao Estado para acompanhar o tratamento.

O que se sabe sobre a explosão

A causa da explosão ainda é investigada. Segundo a Prefeitura de Vila Valério, a principal suspeita é de vazamento de gás. Um dos trabalhadores teria percebido o cheiro e, ao acender um isqueiro, provocado a explosão.


Já a administração da fazenda trabalha com a hipótese de curto-circuito em uma tomada onde um celular estava carregando. Segundo a responsável pela propriedade, os trabalhadores dormiam em beliches e o quarto estava fechado no momento do incidente.


O Corpo de Bombeiros realizou uma vistoria no local e informou que o laudo técnico deve ser concluído em até 20 dias.


O Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES) instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias do caso e verificar se a fazenda cumpria as exigências de segurança para alojamento de trabalhadores.


Em nota, a administração da fazenda lamentou a morte de Gildeson e informou que está prestando suporte funerário integral à família, além de acompanhar a situação dos demais feridos internados.

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