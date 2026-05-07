Morre um dos 4 trabalhadores feridos durante explosão em Vila Valério

Morreu nesta quinta-feira (7) Gildeson Gama Leite, de 30 anos, um dos quatro trabalhadores feridos na explosão em um alojamento no distrito de Jurama, zona rural de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo. Ele estava internado em estado grave desde a última terça-feira (5), quando ocorreu o acidente, e teve entre 72% e 80% do corpo queimado.





A vítima e outros três trabalhadores estavam dentro da residência no momento da explosão. A casa, localizada em uma fazenda, era usada para abrigar trabalhadores rurais. Os quatro homens são naturais do povoado de Curral Novo, em Barra, no Oeste da Bahia, e haviam viajado ao Espírito Santo para trabalhar na colheita do café.





As outras três vítimas permanecem internadas e intubadas no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, na Grande Vitória. Segundo o último boletim médico, Milton Neves, de 48 anos, e Ilmar Gama, de 31, tiveram 90% do corpo queimado. Já Aldino Alves Almeida, de 28 anos, sofreu queimaduras em 60% do corpo.





Por orientação médica, familiares dos trabalhadores estão sendo trazidos ao Estado para acompanhar o tratamento.