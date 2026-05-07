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Copa do Mundo

Fifa encerra parceria com Panini e anuncia nova marca para álbum da Copa

Mudança entra em vigor a partir da edição de 2031

Publicado em 07 de Maio de 2026 às 14:27

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 mai 2026 às 14:27
Figurinhas do álbum da Copa do Mundo 2026
UOL
 A Fifa anunciou nesta quinta-feira (7) que assinou um acordo com a Fanatics para produzir os álbuns da Copa do Mundo a partir de 2031. Atualmente, a Panini é a responsável pelos álbuns e vê o fim da parceria após cerca de 60 anos. 
O contrato dá à Topps, que pertence à Fanatics, os direitos para produzir cards, figurinhas e outros produtos ligados à Copa e a outros eventos da Fifa a partir de 2031. A mudança encerra a parceria histórica com a Panini, que foi a principal licenciada do Mundial desde 1970 e seguirá com os produtos até a edição de 2030.
"Com a Fanatics, vemos que eles estão promovendo uma enorme inovação em colecionáveis esportivos, o que oferece aos fãs uma forma nova e significativa de se conectar com seus times e com seus jogadores favoritos. Então, do ponto de vista da Fifa, podemos globalizar esse engajamento de fãs justamente graças ao nosso portfólio global de torneios. E isso fornece outra importante fonte de receita comercial que direcionamos de volta, como sempre, para o jogo, para o futebol", afirma Gianni Infantino, presidente da Fifa.
Fanatics também se comprometeu a distribuir gratuitamente mais de US$ 150 milhões (R$ 793 milhões) em colecionáveis para crianças ao redor do mundo durante a vigência da parceria. O acordo prevê ações de ativação e iniciativas voltadas a aproximar o público dos jogadores por meio de itens colecionáveis. 
Uma das novidades citadas pela empresa é levar para produtos ligados à Copa o modelo de cards com "Debut Patch", que usa um pedaço do uniforme usado em jogo e depois autenticado. A ideia é que o jogador use um patch na camisa e o item seja colocado em um card autografado.
Os patches usados em jogo podem começar já na Copa deste ano, mesmo antes do início do licenciamento em 2031, segundo o portal The Athletic. A estratégia busca criar itens com conexão direta com partidas e atletas, além de abrir uma nova frente de receita. A Fanatics mantém parcerias com mais de 900 propriedades esportivas e foi fundada em 2011, atuando em vários mercados ligados ao universo esportivo, como produtos licenciados, colecionáveis e até apostas. NBA, NFL, MLS e Federação Argentina são alguns dos parceiros da marca.

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