Novo 'Waka Waka'

Shakira anuncia música oficial da Copa de 2026 gravada no Maracanã

A artista anunciou nesta semana o lançamento de "Dai Dai", faixa que será a música oficial do torneio
Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Maio de 2026 às 15:08

Shakira se apresentou no Rio de Janeiro
Shakira se apresentou no Rio de Janeiro Reprodução @shakira
A cantora colombiana Shakira revelou que sua nova música ligada à Copa do Mundo FIFA 2026 foi gravada no Estádio do Maracanã. A artista anunciou nesta semana o lançamento de "Dai Dai", faixa que será a música oficial do torneio, e deixou os fãs brasileiros em êxtase ao divulgar imagens inéditas do clipe.
A colombiana compartilhou um vídeo nas redes sociais mostrando cenas dentro do estádio carioca e confirmou a data de estreia da canção. "O Estádio Maracanã, aqui está 'Dai Dai', a Música Oficial 2026. Chegando 14/5. Estamos prontos!", escreveu a cantora.
A revelação ajudou a explicar a passagem da artista pelo Maracanã no fim de abril, poucos dias antes de realizar o megashow gratuito na praia de Praia de Copacabana, que reuniu milhões de pessoas no Rio de Janeiro.
Na época, a visita ao estádio chamou atenção dos fãs. Shakira apareceu posando com camisas de Clube de Regatas do Flamengo e Fluminense Football Club, além de circular pelos bastidores do local. 
O anúncio de "Dai Dai" rapidamente repercutiu entre os fãs da artista, que associaram a novidade ao histórico da cantora com músicas de Copas do Mundo. Shakira é responsável por "Waka Waka" (This Time for Africa), considerado um dos maiores sucessos ligados ao torneio da FIFA. A música ultrapassou bilhões de reproduções ao redor do mundo e se tornou um marco da carreira da artista.

