Árvore cai em casa 30 minutos depois de mãe sair para trabalhar em Cachoeiro

A queda de uma árvore sobre o telhado de uma casa assustou uma família no distrito de Gruta, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A auxiliar de logística Joicilene Neri contou que saiu de casa por volta das 0h desta quinta-feira (7) para ir trabalhar e deixou seus três filhos com uma prima.
Cerca de 30 minutos depois, quando ainda estava a caminho do trabalho, ela recebeu uma ligação contando sobre o que havia acontecido. Apesar do susto, ninguém se feriu.
"Perdi um lado da cozinha. Da sala, perdi tudo. As paredes estão caindo, o telhado já caiu, estou muito abalada emocionalmente... Nunca me vi passando por uma situação dessa. Chorei muito, mas graças a Deus não aconteceu nada com meus filhos", disse Joicilene. Ela explicou que a árvore foi serrada e retirada por um tio, mas que a família não tem para onde ir e permanece no local.
A moradora contou ainda que o acidente fez com que o imóvel e outras casas vizinhas ficassem sem energia elétrica, mas que a situação já foi normalizada. Em nota, a EDP informou que a fiação danificada foi reparada e o fornecimento de energia normalizado. A empresa também orientou o responsável pelo imóvel a procurar o órgão municipal competente para remover a árvore, já que ela está em uma propriedade particular.
De acordo com a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, uma equipe da Defesa Civil Municipal realizou uma vistoria no local na tarde desta quinta-feira (7) e constatou que o telhado está todo comprometido, apresentando riscos. Uma equipe da Secretaria de Assistência Social do município também foi acionada para dar apoio à família.