Cobrança de dívida de R$ 500 termina com dois jovens feridos em Colatina

Uma cobrança de dívida de R$ 500 terminou com dois jovens, de 19 anos, feridos no bairro Maria Irmênia, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (6). Segundo a Polícia Militar (PM), uma das vítimas é irmão do suspeito das agressões.





A esposa do suspeito contou aos policiais que o casal havia pegado R$ 500 emprestados em um momento de dificuldade financeira e que, no momento, tinham apenas R$ 200 para devolver. Ainda de acordo com a PM, os dois jovens aceitaram o valor, mas começaram a discutir por causa do pagamento incompleto.





A briga se intensificou e terminou em agressão física. Durante a confusão, o homem pegou uma barra de ferro e atingiu as vítimas. Um canivete também foi encontrado próximo ao local da ocorrência. Após as agressões, o suspeito fugiu. Os dois jovens foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levados para o Hospital Estadual Sílvio Avidos. Não há informações sobre o estado de saúde deles.





A Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido