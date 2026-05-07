Polícia prende homem que ameaçava incendiar casa da ex na Serra

Um homem de 41 anos foi detido após ameaçar incendiar a casa da ex-companheira, de 38 anos, na manhã de quarta-feira (6), no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra.
Segundo a Polícia Militar, a vítima contou que foi avisada pela ex-sogra de que o suspeito estaria indo até a residência dela com álcool, com a intenção de atear fogo no imóvel. Militares foram até o local e encontraram o homem em um terreno baldio nas proximidades da casa.
Ainda de acordo com a mulher, o ex-companheiro também fez ameaças por telefone. Com o suspeito, os policiais encontraram um litro de álcool, fósforos e um isqueiro. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional da Serra.
A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por injúria e ameaça, ambos na forma da Lei Maria da Penha. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.