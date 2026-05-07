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Cultura

Dia das Mães: 5 filmes sobre maternidade para aprender inglês em família

Veja como aproveitar o feriado para se divertir enquanto amplia o contato com um novo idioma
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 07 de Maio de 2026 às 16:54

Reunir a família para assistir a filmes no Dia das Mães pode ser uma oportunidade para aprender inglês (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)
Reunir a família para assistir a filmes no Dia das Mães pode ser uma oportunidade para aprender inglês Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock
No Dia das Mães, assistir a filmes em família pode ganhar um significado ainda mais especial. Com produções emocionantes, divertidas e que retratam a maternidade de forma leve, é possível transformar o momento de afeto em uma oportunidade de aprendizado e estimular o contato com um novo idioma.
“Unir aprendizado e afeto tem feito cada vez mais sentido para famílias que buscam formas mais dinâmicas de ensinar um novo idioma. Quando os pais assistem a filmes em inglês com os filhos, o aprendizado acontece dentro de um contexto real. A criança associa o idioma a emoções, diálogos do dia a dia e situações que ela reconhece”, explica Hugo Albuquerque, gerente de Produtos Educacionais do CNA+.
Para a experiência funcionar na prática, o especialista recomenda algumas estratégias simples: assistir com legenda em inglês, pausar em momentos-chave para comentar falas e incentivar a criança a contar o que entendeu, mesmo que misture português e inglês no começo. “Não precisa corrigir o tempo todo. O mais importante é criar um ambiente confortável para que ela se arrisque e participe”, completa.
A seguir, Hugo Albuquerque lista 5 filmes para assistir no Dia das Mães. Confira!

1. Brave (Valente)

Os diálogos relativamente claros e o contexto emocional de &#8220;Brave&#8221; ajudam muito na compreensão do inglês (Imagem: Reprodução digital | Disney+)
Os diálogos relativamente claros e o contexto emocional de “Brave” ajudam muito na compreensão do inglês Crédito: Imagem: Reprodução digital | Disney+
Uma animação envolvente que gira em torno da relação entre mãe e filha. Os diálogos são relativamente claros e o contexto emocional ajuda muito na compreensão, mesmo quando alguma palavra passa batida. O sotaque escocês aparece como um desafio interessante para treinar o ouvido.
Onde assistir: Disney+.
Classificação indicativa: livre.

2. Freaky Friday (Sexta-Feira Muito Louca)

&#8220;Freaky Friday&#8221; tem expressões informais, situações familiares e diálogos rápidos que mostram como as pessoas realmente falam (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Pictures e Filmflex)
“Freaky Friday” tem expressões informais, situações familiares e diálogos rápidos que mostram como as pessoas realmente falam Crédito: Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Pictures e Filmflex
Ótimo para entrar em contato com o inglês do dia a dia. Tem expressões informais, situações familiares e diálogos rápidos que mostram como as pessoas realmente falam. E, como é divertido, mantém a atenção sem esforço.
Onde assistir: Disney+.
Classificação indicativa: livre.

3. The Blind Side (Um Sonho Possível)

As falas de &#8220;The Blind Side&#8221; são mais pausadas e fáceis de acompanhar (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros. Pictures)
As falas de “The Blind Side” são mais pausadas e fáceis de acompanhar Crédito: Imagem: Reprodução digital | Warner Bros. Pictures
Uma boa escolha para quem ainda está ganhando confiança no idioma. As falas são mais pausadas e fáceis de acompanhar, e a relação entre mãe e filho ajuda a entender o contexto mesmo sem captar tudo.
Onde assistir: Prime Video.
Classificação indicativa: 10 anos.

4. Mrs. Doubtfire (Uma Babá Quase Perfeita)

O vocabulário de &#8220;Mrs. Doubtfire&#8221; gira muito em torno da rotina de uma família, o que facilita a absorção de palavras úteis no dia a dia (Imagem: Reprodução digital | 20th Century Studios)
O vocabulário de “Mrs. Doubtfire” gira muito em torno da rotina de uma família, o que facilita a absorção de palavras úteis no dia a dia Crédito: Imagem: Reprodução digital | 20th Century Studios
Clássico que mistura humor e dinâmica familiar. O vocabulário gira muito em torno da rotina de uma família, o que facilita a absorção de palavras úteis no dia a dia. E, como toda boa comédia, dá para entender muita coisa pelo contexto.
Onde assistir: Disney+.
Classificação indicativa: livre.

5. The Incredibles (Os Incríveis)

&#8220;The Incredibles&#8221; mistura vocabulário cotidiano com elementos mais criativos, ajudando a expandir o repertório (Imagem: Reprodução Digital | Disney)
“The Incredibles” mistura vocabulário cotidiano com elementos mais criativos, ajudando a expandir o repertório Crédito: Imagem: Reprodução Digital | Disney
Uma animação ágil, com linguagem acessível e cheia de situações familiares. Mistura vocabulário cotidiano com elementos mais criativos, ajudando a expandir repertório sem ficar pesado.
Onde assistir: Disney+.
Classificação indicativa: livre.
Por Barbara Franco

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