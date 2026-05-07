Moraes volta a negar pedido de liberdade a desembargador do ES preso no Rio









Na decisão desta quinta-feira (7), o ministro destaca que a manutenção da prisão "é imprescindível para evitar a fuga do distrito da culpa, hipótese cuja probabilidade está respaldada no relatório conclusivo das investigações".





Por meio de nota, a defesa de Macário disse reafirmar sua confiança no processo legal e aguardar a análise de "elementos relevantes a serem devidamente contemplados no curso da investigação".



