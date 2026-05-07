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Decisão no STF

Moraes volta a negar pedido de liberdade a desembargador do ES preso no Rio

Ministro do Supremo alega risco de fuga antes do fim do processo ao decidir pela manutenção da prisão de Macário Júdice; defesa diz que desembargador está à disposição das autoridades para esclarecimento dos fatos

Publicado em 07 de Maio de 2026 às 17:51

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

07 mai 2026 às 17:51
Juiz federal Macário Ramos Júdice Neto deverá ser reintegrado ao TRF da 2ª Região
Macário Júdice Neto está preso em uma cadeia de Niterói (RJ) desde dezembro. Cloves Louzada
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu manter a prisão preventiva do desembargador federal capixaba Macário Júdice Neto, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2).

O magistrado está preso preventivamente desde dezembro de 2025 pelo vazamento de informações sigilosas de operações policiais no Rio de Janeiro. Ele também é suspeito de tentar interferir em licitação da Secretaria de Educação (Sedu), do governo do Espírito Santo, segundo relatório da Polícia Federal enviado ao STF.

Na decisão desta quinta-feira (7), o ministro destaca que a manutenção da prisão "é imprescindível para evitar a fuga do distrito da culpa, hipótese cuja probabilidade está respaldada no relatório conclusivo das investigações".

Por meio de nota, a defesa de Macário disse reafirmar sua confiança no processo legal e aguardar a análise de "elementos relevantes a serem devidamente contemplados no curso da investigação". 

A defesa também afirma aguardar o momento adequado para que o desembargador seja ouvido. "O magistrado permanece à disposição das autoridades na expectativa de que os fatos sejam integralmente esclarecidos", diz a nota.

Atualização

10/05/2026

O texto foi atualizado com nota enviada pela defesa de Macário Júdice Neto.

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