Brava, amorosa ou divertida? Conheça a mãe de cada signo

Cada signo expressa uma forma singular de maternidade Crédito: Imagem: AT Global | Shutterstock

Na linguagem astrológica, a figura da mãe vai muito além da biologia. Ela se manifesta como um arquétipo vivo em cada signo, representando diferentes maneiras de amar, cuidar, proteger, bem como de educar, orientar e impor limites.

Cada signo expressa uma forma singular de maternidade. Algumas são mais expansivas e afetuosas, outras mais discretas e reservadas, mas todas são igualmente reveladoras sobre como fomos acolhidos no mundo e como aprendemos a construir sensações de segurança, pertencimento e amor.

Ao observar a mãe de cada signo, mergulhamos também em padrões emocionais profundos, memórias inscritas no corpo e dinâmicas internas que seguem influenciando, muitas vezes de forma inconsciente, a maneira como oferecemos e recebemos cuidado ao longo da vida.

A seguir, a astróloga Eunice Ferrari explica as características da mãe de cada signo. Confira!

Áries

A mãe de Áries é impulsiva e possui uma forte presença Crédito: Imagem: Drawlab19 | Shutterstock

A mãe de Áries é impulsiva e possui uma forte presença. Educadora da ação, ensina a vida pela experiência direta. Pode ser impaciente, mas é profundamente protetora e encoraja os filhos a não terem medo do mundo. Sua maternidade tem algo de pioneiro, pois sabe abrir caminhos, mesmo quando não tem ideia de onde deve chegar.

Touro

A mãe de Touro cuida por meio do toque, do alimento e do conforto Crédito: Imagem: Drawlab19 | Shutterstock

A mãe de Touro é corpo, segurança e nutrição. Oferece colo, traz estabilidade e uma deliciosa sensação de solidez. É uma mãe que cuida por meio do toque, do alimento e do conforto. Pode ser teimosa e possessiva, mas ama com uma constância que sustenta. Ela ensina o valor do que é simples e essencial.

Gêmeos

A mãe de Gêmeos ensina por meio da palavra e do diálogo Crédito: Imagem: Drawlab19 | Shutterstock

A mãe de Gêmeos é leve, curiosa e mentalmente presente. Fala, explica, brinca e questiona. Ensina por meio da palavra e do diálogo. Pode ter dificuldade em lidar com emoções mais densas, mas oferece abertura, humor e estímulo intelectual. É uma mãe que não deixa a mente dos filhos adormecer.

Câncer

A mãe de Câncer é intuitiva, protetora e profundamente emocional Crédito: Imagem: Drawlab19 | Shutterstock

A mãe de Câncer traz em si o arquétipo clássico da maternidade. É intuitiva, protetora e profundamente emocional. Cria um ninho onde tudo é sentimento e memória. Pode ser muito sensível e, por vezes, absorver demais os estados emocionais dos filhos. Ama com intensidade e senso de proteção e nutrição.

Leão

A mãe de Leão é calorosa, orgulhosa de sua cria e possui uma presença luminosa Crédito: Imagem: Drawlab19 | Shutterstock

A mãe de Leão é calorosa, orgulhosa de sua cria e possui uma presença luminosa. Quer ver seus filhos brilharem e se sente realizada quando eles são reconhecidos. É generosa, teatral e possui um coração totalmente aberto para quem ama. Pode, às vezes, querer ser o centro do mundo deles, mas seu amor é grande, vibrante e inspirador.

Virgem

A mãe de Virgem expressa seu amor por meio do que é útil e prático Crédito: Imagem: Drawlab19 | Shutterstock

A mãe de Virgem possui uma atenção apurada aos detalhes, um cuidado silencioso e um serviço constante. Ela expressa seu amor por meio do que é útil e prático, solucionando qualquer problema. Pode ser crítica sem intenção de ferir. Ensina a importância da disciplina, da responsabilidade e do autocuidado.

Libra

A mãe de Libra é afetuosa, justa e preocupada com a beleza do ambiente que cria Crédito: Imagem: Drawlab19 | Shutterstock

A mãe de Libra é harmoniosa, com senso de estética e diplomacia. Procura o equilíbrio na relação com os filhos e evita conflitos diretos. É afetuosa, justa e preocupada com a beleza do ambiente que cria. Pode ter dificuldade em tomar decisões firmes, mas ensina o valor da convivência, da harmonia e da paz.

Escorpião

A mãe de Escorpião possui um “faro” para o perigo, mesmo quando ele é muito sutil Crédito: Imagem: Drawlab19 | Shutterstock

A mãe de Escorpião é pura intensidade e profundidade, com uma poderosa capacidade de transformação. Ama plenamente, com um sutil desejo de fundir-se à sua cria. Possui um “faro” para o perigo, mesmo quando ele é muito sutil. Pode ser controladora e exigente, mas é profundamente leal e protetora. Ensina seus filhos a atravessar crises e renascer.

Sagitário

A mãe de Sagitário é otimista, divertida e, por vezes, um pouco distante emocionalmente Crédito: Imagem: Drawlab19 | Shutterstock

A mãe de Sagitário é pura liberdade, expansão e espiritualidade. Incentiva os filhos a explorarem o mundo , viajarem, pensarem e enxergarem mais longe. É otimista, divertida e, por vezes, um pouco distante emocionalmente. Ensina que a vida é maior do que qualquer limite que possa ser imposto.

Capricórnio

A mãe de Capricórnio demonstra seu amor por meio da disciplina e da construção de um futuro sólido Crédito: Imagem: Drawlab19 | Shutterstock

A mãe de Capricórnio ensina a necessidade de construir estruturas, ter responsabilidade e maturidade diante da vida. Pode parecer rígida ou exigente demais, mas quer preparar os filhos para o mundo real. Demonstra seu amor por meio da disciplina e da construção de um futuro sólido. Ensina esforço, resiliência e senso de dever.

Aquário

A mãe de Aquário valoriza a individualidade dos filhos e os trata quase como iguais desde muito cedo Crédito: Imagem: Drawlab19 | Shutterstock

A mãe de Aquário é diferente, livre e pouco convencional. Valoriza a individualidade dos filhos e os trata quase como iguais desde muito cedo. Pode ser emocionalmente distante , mas costuma incentivar a autenticidade e o pensamento independente. Ensina o valor da liberdade de ser quem somos.

Peixes

A mãe de Peixes é extremamente sensível às necessidades dos filhos Crédito: Imagem: Drawlab19 | Shutterstock

A mãe de Peixes é uma mistura de sonho, empatia e fusão emocional. É extremamente sensível às necessidades dos filhos, muitas vezes antes mesmo de serem expressas por eles. Pode sacrificar-se demais ou perder os limites, mas ama de forma incondicional e espiritual. Ensina a compaixão e a imaginação.