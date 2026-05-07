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Futebol Capixaba

Gustavo Vieira é eleito para o quarto mandato como presidente da Federação de Futebol

Assembleia chegou a ser adiada em decorrência de uma liminar, mas foi concluída no fim da tarde

Publicado em 07 de Maio de 2026 às 18:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2026 às 18:57
Henrique Montovanelli/FES

A Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) segue sob a gestão do administrador Gustavo Vieira por mais quatro anos. Na tarde desta quinta-feira, após o pleito realizado em um hotel na Enseada do Suá, em Vitória, a chapa única liderada por Gustavo foi reeleita para o quarto mandato à frente da entidade, que se inicia em abril de 2027 e se encerra em abril de 2031.


O processo eleitoral estava previsto para ser realizado no fim da manhã desta quinta-feira. No entanto, a comissão tomou conhecimento de uma liminar que impedia a realização do pleito, que acabou sendo adiado. No decorrer da tarde, a decisão judicial provisória foi derrubada e a eleição foi concluída.

Henrique Montovanelli/FES

Além do presidente Gustavo Vieira, também foram eleitos como vice-presidentes Julio Roberto Guimarães Peixoto e Vera Lúcia Santolini Borges, que se tornou a primeira mulher eleita na diretoria da FES nos 109 anos de existência da instituição. Como membros efetivos do Conselho Fiscal estão: Elielson Gomes Ferri, Euripedes César Neto e Leonardo Vivacqua Aguirre. Já os membros suplentes do Conselho Fiscal são: Felipe Leite Teixeira e Luiz Carlos Salvadeu.


Todo o processo de eleição foi conduzido por uma Comissão Eleitoral independente, formada pelos advogados Caio Cesar Gomes Rodrigues (presidente), Leonardo Pereira Santos Costa (membro) e Patrick de Oliveira Malverdi (membro).

Henrique Montovanelli/FES

O presidente Gustavo Vieira, de 51 anos, assumiu a Federação de Futebol em 2015 e no próximo mês completa 11 anos e dois meses na gestão da entidade. Em seu discurso, o administrador reafirmou o seu compromisso com o desenvolvimento do futebol capixaba.


- Primeiramente, a gente agradece a confiança depositada em nosso projeto, em nossa chapa. É a continuidade de um projeto que está sendo desenvolvido a várias mãos, com apoio de diversos atores. Então, é um projeto de desenvolvimento do futebol capixaba e que terá continuidade nos próximos quatro anos, assim foi definido por unanimidade, por aclamação, por todos os filiados da federação. Mostra que tem união no futebol capixaba. Federação, clubes e ligas unidos em prol de um futebol capixaba cada vez mais desenvolvido, moderno e transparente.


A assembleia também contou com as presenças de Reinaldo Carneiro Bastos, presidente Federação Paulista de Futebol (FPF), de Mauro Silva, vice-presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF) e tetracampeão, de Ricardo Nonato Lima, presidente da Federação Bahiana de Futebol (FBF), de Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana (FPF-PE), de Helder Melillo, diretor executivo da CBF, ⁠de Netto Góes, diretor de Arbitragem da CBF, e de Silvan Lucas, gerente de Relacionamento Institucional da CBF Academy.

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