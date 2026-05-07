Gustavo Vieira é eleito para o quarto mandato como presidente da Federação de Futebol

O presidente Gustavo Vieira, de 51 anos, assumiu a Federação de Futebol em 2015 e no próximo mês completa 11 anos e dois meses na gestão da entidade. Em seu discurso, o administrador reafirmou o seu compromisso com o desenvolvimento do futebol capixaba.





- Primeiramente, a gente agradece a confiança depositada em nosso projeto, em nossa chapa. É a continuidade de um projeto que está sendo desenvolvido a várias mãos, com apoio de diversos atores. Então, é um projeto de desenvolvimento do futebol capixaba e que terá continuidade nos próximos quatro anos, assim foi definido por unanimidade, por aclamação, por todos os filiados da federação. Mostra que tem união no futebol capixaba. Federação, clubes e ligas unidos em prol de um futebol capixaba cada vez mais desenvolvido, moderno e transparente.





A assembleia também contou com as presenças de Reinaldo Carneiro Bastos, presidente Federação Paulista de Futebol (FPF), de Mauro Silva, vice-presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF) e tetracampeão, de Ricardo Nonato Lima, presidente da Federação Bahiana de Futebol (FBF), de Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana (FPF-PE), de Helder Melillo, diretor executivo da CBF, ⁠de Netto Góes, diretor de Arbitragem da CBF, e de Silvan Lucas, gerente de Relacionamento Institucional da CBF Academy.