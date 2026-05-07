A Gazeta conquista 1º e 2º lugares no INMA, o "Oscar" do jornalismo mundial

A Gazeta deixou sua marca na premiação internacional INMA Global Media Awards 2026, considerada o "Oscar" do jornalismo mundial. O site de notícias conquistou o 1º lugar da categoria regional Melhor Uso de Vídeo, com a websérie Morro do Macaco, e o segundo lugar na categoria Melhor Uso de Jornalismo Visual e Ferramentas de Storytelling, com a reportagem especial Rio de Lama e Luta. É a primeira vez que a produção jornalística de um veículo de comunicação capixaba recebe este prêmio.
O resultado foi divulgado nesta quinta-feira (7), em Berlim, na Alemanha, durante o Congresso Mundial de Mídia de Notícias da International News Media Association (INMA). Este é o quarto ano consecutivo em que a Rede Gazeta é finalista da premiação que reconhece os trabalhos mais inovadores do mundo.
Na edição de 2026 da premiação, A Gazeta saiu vitoriosa nas duas categorias que concorreu. A websérie Morro do Macaco relembra os 40 anos da tragédia que marcou a história do Espírito Santo. Já a reportagem Rio de Lama e Luta aborda os impactos sociais, ambientais e econômicos, que perduram dez anos após o rompimento da barragem de Mariana.
Ao todo, o prêmio recebeu um número recorde de 960 inscrições, de 46 países. Foram selecionados 200 finalistas, entre eles veículos como The New York Times, The Guardian e The Wall Street Journal. Entre os brasileiros, além de A Gazeta, apenas O Globo, GZH/Grupo RBS e Nexo Jornal chegaram à final.
“Esse prêmio coroa um jornalismo feito com muito compromisso todos os dias. É um 'abraço apertado' na nossa equipe e em todos na Rede Gazeta que trabalham para manter um jornalismo relevante, focado e que se preocupa com as pessoas e com o Espírito Santo”, afirmou o editor-chefe de A Gazeta/CBN Vitória, Geraldo Nascimento.
A premiação é considerada uma das mais importantes do mundo no setor de mídia e reconhece iniciativas inovadoras em jornalismo, publicidade, transformação digital, engajamento de audiência e uso estratégico de inteligência artificial.
Histórico de reconhecimento
A edição de 2026 consolida e ratifica a qualidade do jornalismo de A Gazeta, que em anos anteriores também teve trabalhos de destaque reconhecidos internacionalmente. Em 2025, o grupo conquistou o terceiro lugar na categoria Iniciativa Inovadora para Publicidade, com o projeto Chat de live commerce, desenvolvido pelo Programa de Inovação Reinventa. O site HZ também recebeu menção honrosa pelo uso de inteligência artificial em vídeos de resenha cinematográfica. Os títulos foram recebidos pela gerente-executiva de Produto Digital, Elaine Silva, numa cerimônia em Nova York.
Já em 2024, três projetos da Rede Gazeta receberam menção honrosa na premiação: a websérie de A Gazeta Crimes Brutais, com episódios sobre a morte do Juiz Alexandre Martins e os 50 anos do assassinato da menina Araceli Cabrera; o Anuário Espírito Santo 2023 - A IA que Trabalha e ConfIA, na categoria Melhor Uso de Inteligência Artifical; e o U.Break, solução desenvolvida para otimizar o aproveitamento comercial de formatos em TV aberta, que disputou na categoria Uso Mais Criativo de Formatos Comerciais.
Em 2023, A Gazeta teve dois projetos entre os melhores do mundo: Raposa Política, na categoria Melhor Produto ou Recurso de Vídeo, e Capixapédia, em Melhor Uso das Mídias Sociais. Naquele ano, o veículo foi o único regional brasileiro entre os finalistas.
Os trabalhos inscritos no INMA são avaliados por especialistas de diferentes países, que analisam critérios como criatividade, inovação, pensamento disruptivo e resultados nas plataformas digitais e impressas.