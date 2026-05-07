A Gazeta conquista 1º e 2º lugares no INMA, o "Oscar" do jornalismo mundial

A Gazeta deixou sua marca na premiação internacional INMA Global Media Awards 2026, considerada o "Oscar" do jornalismo mundial. O site de notícias conquistou o 1º lugar da categoria regional Melhor Uso de Vídeo, com a websérie Morro do Macaco, e o segundo lugar na categoria Melhor Uso de Jornalismo Visual e Ferramentas de Storytelling, com a reportagem especial Rio de Lama e Luta. É a primeira vez que a produção jornalística de um veículo de comunicação capixaba recebe este prêmio.





O resultado foi divulgado nesta quinta-feira (7), em Berlim, na Alemanha, durante o Congresso Mundial de Mídia de Notícias da International News Media Association (INMA). Este é o quarto ano consecutivo em que a Rede Gazeta é finalista da premiação que reconhece os trabalhos mais inovadores do mundo.





Na edição de 2026 da premiação, A Gazeta saiu vitoriosa nas duas categorias que concorreu. A websérie Morro do Macaco relembra os 40 anos da tragédia que marcou a história do Espírito Santo. Já a reportagem Rio de Lama e Luta aborda os impactos sociais, ambientais e econômicos, que perduram dez anos após o rompimento da barragem de Mariana.





Ao todo, o prêmio recebeu um número recorde de 960 inscrições, de 46 países. Foram selecionados 200 finalistas, entre eles veículos como The New York Times, The Guardian e The Wall Street Journal. Entre os brasileiros, além de A Gazeta, apenas O Globo, GZH/Grupo RBS e Nexo Jornal chegaram à final.