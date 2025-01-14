Morro do Macaco: 40 anos da tragédia que marcou a história do ES

Janeiro de 1985. Fazia quase três meses que chovia em Vitória. Mas, ainda assim, não havia ninguém preparado para a tragédia que iria se abater sobre os moradores do Morro do Macaco, na região de Tabuazeiro. Há 40 anos, na madrugada do dia 15 daquele mês, uma pedra se desprendeu, saiu rolando e deixou um rastro de destruição e mortes no local.