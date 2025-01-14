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Documentário

Morro do Macaco: 40 anos da tragédia que marcou a história do ES

A chuva constante daquele verão de 1985 era o prenúncio de uma catástrofe. Em uma websérie, A Gazeta resgata esse triste momento da história capixaba. Veja primeiro episódio e segundo episódios
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

14 jan 2025 às 04:00

Publicado em 14 de Janeiro de 2025 às 04:00


Janeiro de 1985. Fazia quase três meses que chovia em Vitória. Mas, ainda assim, não havia ninguém preparado para a tragédia que iria se abater sobre os moradores do Morro do Macaco, na região de Tabuazeiro. Há 40 anos, na madrugada do dia 15 daquele mês, uma pedra se desprendeu, saiu rolando e deixou um rastro de destruição e mortes no local.
Para relembrar essa história que marcou o Espírito Santo, A Gazeta preparou um documentário ouvindo sobreviventes e profissionais que atuaram no local, além de recuperar reportagens da época. Confira o primeiro episódio e o segundo episódio.

Veja fotos do Morro do Macaco e dos personagens

Documentário Tragédia do Morro do Macaco

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chuva Chuva no ES espírito santo Vitória (ES) Morro do Macaco
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