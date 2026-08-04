Bebê de três meses 'canta' com a mãe durante louvor no ES e viraliza

Um bebê de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, viralizou nas redes sociais após "ajudar" a mãe a cantar um louvor. O vídeo foi gravado dentro de um carro e já alcançou 700 mil visualizações e milhares de compartilhamentos.
O pequeno Nathan tem apenas três meses de idade. No vídeo, ele aparece ouvindo a mãe cantar a música "Consagração", da cantora gospel Aline Barros, e balbuciando alguns sons.
Nos comentários, seguidores afirmaram que o bebê disse a palavra "Glória", repetindo a música cantada pela mãe, a psicoterapeuta Ana Paula Sampaio. "Ele falou, certeza que falou Glória", escreveu um usuário. "Que graça, ele fala a Glória, que benção", comentou outro.
Ana Paula conta que não esperava a repercussão do vídeo. Segundo ela, a "fala" do bebê foi registrada em um outro vídeo, mas sem a mesma nitidez.
“Eu não imaginaria que esse louvor, esse momento entre nós, alcançaria tantas pessoas. E todos relataram que se emocionaram e se surpreenderam. Esse vídeo me fez lembrar da maneira como Deus utiliza para alcançar o coração das pessoas. Meu desejo é que o Nathan continue compartilhando, através da vida dele, fé, esperança e amor por onde ele for”, comentou.
Ana Paula contou, ainda, que o pequeno Nathan foi um "presente de Deus". Ele é o primeiro filho da psicoterapeuta, que passou três anos tentando engravidar sem que houvesse uma causa que impedisse a gestação.
Segundo ela, a família realizou uma campanha de oração e, depois de muito tempo, a gravidez foi confirmada. Assim que Nathan nasceu, Ana Paula prometeu que o filho serviria à Cristo.
"Ele é muito sorridente e, agora, louvando a Deus, demonstra a presença de Deus. Antes, ele apenas acompanhava com o olhar, mas hoje se conecta muito com esse momento", contou.
A mãe diz, ainda, que o bebê vive uma missão de alegrar as pessoas ao seu redor desde que nasceu. Logo após a descoberta da gravidez, o sogro de Ana Paula recebeu o diagnóstico de um câncer terminal. O avô faleceu há dois meses, mas conheceu o primeiro neto antes de partir.
Nathan veio com a missão de confortar o coração da família. Quanto mais gente ele puder alcançar, mais corações vai alegrar
Ana Paula Sampaio Mãe do Nathan