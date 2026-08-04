Bebê de três meses 'canta' com a mãe durante louvor no ES e viraliza

Um bebê de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, viralizou nas redes sociais após "ajudar" a mãe a cantar um louvor. O vídeo foi gravado dentro de um carro e já alcançou 700 mil visualizações e milhares de compartilhamentos.





O pequeno Nathan tem apenas três meses de idade. No vídeo, ele aparece ouvindo a mãe cantar a música "Consagração", da cantora gospel Aline Barros, e balbuciando alguns sons.





Nos comentários, seguidores afirmaram que o bebê disse a palavra "Glória", repetindo a música cantada pela mãe, a psicoterapeuta Ana Paula Sampaio. "Ele falou, certeza que falou Glória", escreveu um usuário. "Que graça, ele fala a Glória, que benção", comentou outro.