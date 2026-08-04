Senac-ES prorroga inscrições para cursos profissionais com bolsa de até R$ 600

Estudantes de cursos técnicos e de qualificação profissional do Programa Senac de Gratuidade (PSG) têm mais tempo para se inscrever no Programa de Assistência Estudantil do Senac Espírito Santo. A instituição prorrogou as inscrições até o dia 7 de agosto. Inicialmente, o prazo terminaria no dia 3 de agosto.
As inscrições devem ser realizadas por meio de formulário eletrônico, utilizando o e-mail institucional do estudante. Os alunos concorrem ao auxílio de R$ 30,00 por dia letivo e até R$ 600,00 por mês. O benefício vai depender da carga horária e da frequência do aluno.
O resultado final está previsto para 1º de setembro, após as etapas de análise documental, classificação e período para recursos.
PO recurso tem como objetivo reduzir barreiras à permanência na educação profissional e ampliar as oportunidades de formação para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
De acordo com a instituição, nesta primeira edição, serão disponibilizados 200 auxílios, sendo 120 destinados a estudantes dos cursos de Qualificação Profissional e 80 para alunos da Educação Profissional Técnica, ambos do PSG.
Os candidatos serão selecionados com base em critérios objetivos que consideram aspectos como renda familiar, composição familiar, condições de moradia, marcadores sociais e fatores associados ao risco de evasão escolar.