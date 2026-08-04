AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Oportunidades

Senac-ES prorroga inscrições para cursos profissionais com bolsa de até R$ 600

Resultado final está previsto para 1º de setembro, após as etapas de análise documental, classificação e período para recursos

Publicado em 04 de Agosto de 2026 às 15:52

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

04 ago 2026 às 15:52
Alunos podem participar de competição nacional do Senac
Alunos podem se inscrever no Programa de Assistência Estudantil Divulgação

Estudantes de cursos técnicos e de qualificação profissional do Programa Senac de Gratuidade (PSG) têm mais tempo para se inscrever no Programa de Assistência Estudantil do Senac Espírito Santo. A instituição prorrogou as inscrições até o dia 7 de agosto. Inicialmente, o prazo terminaria no dia 3 de agosto. 


As inscrições devem ser realizadas por meio de formulário eletrônico, utilizando o e-mail institucional do estudante. Os alunos concorrem ao auxílio de R$ 30,00 por dia letivo e até R$ 600,00 por mês.  O benefício vai depender da carga horária e da frequência do aluno. 


O resultado final está previsto para 1º de setembro, após as etapas de análise documental, classificação e período para recursos.

PO recurso tem como objetivo reduzir barreiras à permanência na educação profissional e ampliar as oportunidades de formação para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. 


De acordo com a instituição, nesta primeira edição, serão disponibilizados 200 auxílios, sendo 120 destinados a estudantes dos cursos de Qualificação Profissional e 80 para alunos da Educação Profissional Técnica, ambos do PSG. 

Os candidatos serão selecionados com base em critérios objetivos que consideram aspectos como renda familiar, composição familiar, condições de moradia, marcadores sociais e fatores associados ao risco de evasão escolar.

Leia Mais Sobre Oportunidades

Ifes abre mais de 4 mil vagas em cursos técnicos de graça

Transpetro prepara novos concursos com salários de mais de R$ 15 mil

EDP abre vagas em cursos de graça para formação de eletricistas em Linhares

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Qualificação Profissional Curso Técnico Curso Técnico Profissionalizante
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Eleições 2026: mulheres, candidata, negra
Como se escolhe um vice?
Imagem de destaque
Baixa libido: quando o desejo sexual pode ser um sinal do organismo
Imagem de destaque
Dia dos Pais: conheça o significado espiritual da figura paterna em nossa vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados