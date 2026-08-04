Senac-ES prorroga inscrições para cursos profissionais com bolsa de até R$ 600

Estudantes de cursos técnicos e de qualificação profissional do Programa Senac de Gratuidade (PSG) têm mais tempo para se inscrever no Programa de Assistência Estudantil do Senac Espírito Santo. A instituição prorrogou as inscrições até o dia 7 de agosto. Inicialmente, o prazo terminaria no dia 3 de agosto.





As inscrições devem ser realizadas por meio de formulário eletrônico, utilizando o e-mail institucional do estudante. Os alunos concorrem ao auxílio de R$ 30,00 por dia letivo e até R$ 600,00 por mês. O benefício vai depender da carga horária e da frequência do aluno.





O resultado final está previsto para 1º de setembro, após as etapas de análise documental, classificação e período para recursos.